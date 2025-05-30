快訊

再爆料立委叫醫院高層「報到」卻放鴿子 施景中曝1線索：良心何安？

BLACKPINK高雄場票價出爐！最高8800「售票日期曝光」

評／防軍公教當中共同路人 卻防不住綠共滲透國安核心

聽新聞
0:00 / 0:00

黃仁勳計劃2025年出售600萬股輝達 約值240億元

中央社／ 紐約29日綜合外電報導
外媒報導，輝達總裁兼執行長黃仁勳，今年將透過已事先規劃的交易，出售價值超過8億美元的股票。路透
外媒報導，輝達總裁兼執行長黃仁勳，今年將透過已事先規劃的交易，出售價值超過8億美元的股票。路透

根據「巴隆周刊」（Barron's）報導，輝達（Nvidia）總裁兼執行長黃仁勳，今年將透過已事先規劃的交易，出售價值超過8億美元（約新台幣240億元）的股票。

根據輝達昨天向美國證券管理委員會（SEC）提交的文件，黃仁勳3月20日採用證交法第10b5-1條規則（Rule 10b5-1），計劃出售600萬股輝達股票。

企業內部人士通常利用這類計畫來消除因掌握非公開資訊而產生的偏見。黃仁勳的這項計畫將於2025年底到期，目前他尚未出售任何輝達股票。

黃仁勳此次出售的股票數量與他上一次出售計畫相同。他上次出售股票是在去年6月14日至9月13日期間，總收益為7.13億美元，平均每股售價為118.83美元。

由於輝達股價飆升，黃仁勳新的售股計畫預期將獲得更高的總金額。以輝達昨天收盤價134.81美元計算，黃仁勳計劃出售的股票市值為8.09億美元。

黃仁勳並非唯一計劃出售股票的輝達高階主管。輝達財務長克瑞斯（Colette Kress）3月4日也啟動類似計畫，將在2026年3月之前出售50萬股，價值6740萬美元。她在先前計畫中也已出售50萬股，共獲得6170萬美元，平均每股123.44美元。

輝達沒有安排黃仁勳或克瑞斯對此發表意見。輝達在一封電子郵件中表示：「所有提及的股票出售均基於10b5-1計畫，相關價格、數量與日期皆已預先確定。」

此外，輝達董事錫威爾（Brooke Seawell）3月19日也提出計畫，將在今年7月13日之前出售約115萬3049股輝達股票，價值1.55億美元。上述股數為預估數量。

這將是錫威爾自2024年5月以來首次出售輝達股票，當時他以160萬美元的價格出售1438股輝達股票，每股1117.72美元。該筆交易是在2024年6月1拆10股票分割之前進行的。

輝達於於昨天盤後公布強勁的第1季財報，但財測令市場失望。

財務 威爾 售價

延伸閱讀

林伯豐挺黃仁勳力倡核電 網熱議「AI島不能缺電」：連美債也被偷臭

輝達上海設辦公室 美參議員關切致函黃仁勳

機器人新競局／機器人戰爭 美中產業鏈大爭霸

輝達上季財報佳、本季財測失色 黃仁勳：AI推理將爆炸成長

相關新聞

黃仁勳計劃2025年出售600萬股輝達 約值240億元

根據「巴隆周刊」（Barron's）報導，輝達（Nvidia）總裁兼執行長黃仁勳，今年將透過已事先規劃的交易，出售價值超...

林芳正：日中已達成一致 手續完成後立即恢復對華出口水產品

日本讀賣新聞報導，30日上午，日本內閣官房長官林芳正在旨在擴大農林水產品及食品出口的相關閣僚會議上，就中國暫停進口日本水...

川普「大而美」法案大卻不美 重塑稅收結構誰會受益？

美國總統川普力推延長減稅措施的新法案，被包裝成利民方案，卻暗藏對氣候政策與社會福利的重擊。綠色稅收抵免將被大幅削減，太陽能等氣候友善能源補貼遭砍，恐導致電費上漲、再生能源投資下滑。同時，雖提高低收入戶兒童稅收抵免，卻也計畫縮減醫療補助與社福支出。這場「減稅換補貼」的政策重構，重塑了稅收分配結構——誰真受益，誰要付出代價，說得清嗎？

輝達推動升勢！美股受限關稅司法進展 道瓊小漲117點

史坦普500指數上漲，輝達領漲。但漲幅受限，投資人在圍繞川普總統「對等」關稅的一系列司法進展之後保持謹慎。

貿易戰效應 美第首季GDP下滑0.2% 近三年首見

美國商務部經濟分析局29日公布，美國第1季國內生產毛額（GDP）萎縮0.2%，略小於初估值的萎縮0.3%，但依然顯示美國...

美比特幣ETF 避險新利器

美國ETF市場呈現分化格局。過去五周，貝萊德（BlackRock）旗下iShares比特幣信託ETF（IBIT）領銜下，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。