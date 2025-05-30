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戴爾財測優於預期 因AI系統訂單強勁 但傳統業務疲軟拖累獲利

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合
戴爾周四預測本季表現將優於預期，主因是AI系統訂單強勁。路透
戴爾周四預測本季表現將優於預期，主因是AI系統訂單強勁。路透

戴爾（Dell）周四發布的最新財報顯示，AI伺服器需求的爆炸式增長正在重塑這家老牌PC製造商的業務，但也曝露出傳統消費業務疲軟，以及獲利能力遇結構性挑戰。該公司調升全年獲利展望，對本季的財測也優於分析師預古，然而上季EPS低於市場預期，儘管營收達標。盤後股價一度陡升逾5%，稍後漲幅縮減到2%。

總部位於美國德州的戴爾預計本季（第2季）EPS將達2.25美元，營收介於285億至295億美元之間，均顯著超出市場預期。公司高層將強勁財測歸因於預計本季出貨的70億美元AI系統，其利潤率高於戴爾其他產品。

戴爾是AI晶片大廠輝達（Nvidia）的主要合作夥伴之一，負責圍繞其AI繪圖處理單元（GPU）打造系統。戴爾營運長Jeff Clarke表示，正見證AI系統「前所未見的需求」，特別是來自Coreweave等二線雲端服務供應商，但他也強調AI市場的波動性特徵。

戴爾目前的積壓訂單中有144億美元的AI系統訂單，將在未來幾季出貨並轉化為營收。相較下，上季AI伺服器訂單是121億美元。

儘管AI訂單激增，戴爾上季EPS仍為1.55美元，低於市場預估的1.69美元，但營收年增5%至234億美元，高於市場預估的231.4億美元。

全年來看，戴爾仍預期營收大約成長成長8%至1,030億美元，符合LSEG預估，全年EPS預測上調至9.40美元，較先前的展望高10美分。

戴爾正從傳統硬體製造商向AI基礎設施解決方案供應商轉型，財報中兩大業務呈現典型的冰火兩重天的情景。

受惠於AI熱，基礎設施解決方案部門的上季銷售增加12%到103億美元。其中63億美元來自伺服器與網路設備銷售，40億美元來自資料儲存設備。戴爾預計2026年度的AI伺服器營收將達150億美元，比起年度100億美元大增50%。

客戶解決方案部門的上季銷售額是125億美元，消費PC的營收下滑19%，包含消費和商用PC的業務部門營收則下降16%。全球PC市場在歷經數年低迷後，今年可望復甦。

分析指出，即使AI伺服器帶來新的增長，投資人也擔心成本上升可能侵蝕利潤率。

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