林芳正：日中已達成一致 手續完成後立即恢復對華出口水產品

日本讀賣新聞報導，30日上午，日本內閣官房長官林芳正在旨在擴大農林水產品及食品出口的相關閣僚會議上，就中國暫停進口日本水產品問題表示，「日中雙方已就恢復出口所需的技術條件達成一致。今後，待出口相關設施重新登記手續完成後，將立即恢復對華出口」。

日本共同社報導，共同社29日獲悉，日中兩國政府已達成共識，將為恢復中國因東京電力福島第一核電廠處理水排放入海暫停的日本水產品進口而啟動具體手續。中方近期將啟動進出口所需的日方商家設施登記手續。多名相關人士透露了這項消息。預計朝著解決兩國間最大難題之一將邁出一步。

報導說，相關人士稱，日本農林水產省和中國海關部門28日在北京實施了第四次磋商，就恢復進口的必要條件達成了共識。

日經新聞也引述日本執政黨的消息人士報導稱，中國和日本已就恢復進口日本海鮮的程序達成共識，這可能標誌著朝結束貿易禁令邁出的一步。

報導稱，根據雙方同意的措施，日方預先向中方備案水產品加工設施等，並針對銫137等指定放射性物質，在每次出口時附具檢測證明，以確保不含銫-137等放射性物質。據稱，這次恢復進口的對象地區不包括福島、宮城、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、長野、新潟10個都縣。

報導指出，中國大陸預計將在近期正式宣布重啟來自福島縣以外的日本各行政區的水產進口。

2023年8月，東京電力公司福島第一核電廠開始排放核污染水後，中國大陸即全面禁止進口日本水產品。 2024年9月，中國與日本達成協議，在擴大海水等監測範圍後，逐步恢復進口。