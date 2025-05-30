快訊

NBA／尼克G5成功續命！布朗森、帶傷唐斯飆56分擊退溜馬

想玩遊戲買桌機、筆電到底差在哪？網曝選購盲點：光看型號數字超危險！

宥勝爆離婚遷居！慈惠神隱3周突發聲 陪孩子抄心經吐心聲

聽新聞
0:00 / 0:00

林芳正：日中已達成一致 手續完成後立即恢復對華出口水產品

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
日本內閣官方長官林芳正表示，日中雙方已就恢復出口所需的技術條件達成一，當出口相關設施重新登記手續完成後，將立即恢復對華出口。 （美聯社）
日本內閣官方長官林芳正表示，日中雙方已就恢復出口所需的技術條件達成一，當出口相關設施重新登記手續完成後，將立即恢復對華出口。 （美聯社）

日本讀賣新聞報導，30日上午，日本內閣官房長官林芳正在旨在擴大農林水產品及食品出口的相關閣僚會議上，就中國暫停進口日本水產品問題表示，「日中雙方已就恢復出口所需的技術條件達成一致。今後，待出口相關設施重新登記手續完成後，將立即恢復對華出口」。

日本共同社報導，共同社29日獲悉，日中兩國政府已達成共識，將為恢復中國因東京電力福島第一核電廠處理水排放入海暫停的日本水產品進口而啟動具體手續。中方近期將啟動進出口所需的日方商家設施登記手續。多名相關人士透露了這項消息。預計朝著解決兩國間最大難題之一將邁出一步。

報導說，相關人士稱，日本農林水產省和中國海關部門28日在北京實施了第四次磋商，就恢復進口的必要條件達成了共識。

日經新聞也引述日本執政黨的消息人士報導稱，中國和日本已就恢復進口日本海鮮的程序達成共識，這可能標誌著朝結束貿易禁令邁出的一步。

報導稱，根據雙方同意的措施，日方預先向中方備案水產品加工設施等，並針對銫137等指定放射性物質，在每次出口時附具檢測證明，以確保不含銫-137等放射性物質。據稱，這次恢復進口的對象地區不包括福島、宮城、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、長野、新潟10個都縣。

報導指出，中國大陸預計將在近期正式宣布重啟來自福島縣以外的日本各行政區的水產進口。

2023年8月，東京電力公司福島第一核電廠開始排放核污染水後，中國大陸即全面禁止進口日本水產品。 2024年9月，中國與日本達成協議，在擴大海水等監測範圍後，逐步恢復進口。

福島 東京 日本

延伸閱讀

台日觀光高峰論壇 觀光逆差問題成焦點

富坦日本 績效正點

北捷電扶梯禁止走動講不聽！網推日本「絕招」：比宣導100年好用

日本釋出儲備米！樂天首賣每袋不到2000日圓 上架即秒殺

相關新聞

林芳正：日中已達成一致 手續完成後立即恢復對華出口水產品

日本讀賣新聞報導，30日上午，日本內閣官房長官林芳正在旨在擴大農林水產品及食品出口的相關閣僚會議上，就中國暫停進口日本水...

川普「大而美」法案大卻不美 重塑稅收結構誰會受益？

美國總統川普力推延長減稅措施的新法案，被包裝成利民方案，卻暗藏對氣候政策與社會福利的重擊。綠色稅收抵免將被大幅削減，太陽能等氣候友善能源補貼遭砍，恐導致電費上漲、再生能源投資下滑。同時，雖提高低收入戶兒童稅收抵免，卻也計畫縮減醫療補助與社福支出。這場「減稅換補貼」的政策重構，重塑了稅收分配結構——誰真受益，誰要付出代價，說得清嗎？

輝達推動升勢！美股受限關稅司法進展 道瓊小漲117點

史坦普500指數上漲，輝達領漲。但漲幅受限，投資人在圍繞川普總統「對等」關稅的一系列司法進展之後保持謹慎。

貿易戰效應 美第首季GDP下滑0.2% 近三年首見

美國商務部經濟分析局29日公布，美國第1季國內生產毛額（GDP）萎縮0.2%，略小於初估值的萎縮0.3%，但依然顯示美國...

美比特幣ETF 避險新利器

美國ETF市場呈現分化格局。過去五周，貝萊德（BlackRock）旗下iShares比特幣信託ETF（IBIT）領銜下，...

韓降息1碼 韓股勁揚

南韓央行29日降息1碼，並大砍今年成長預期，但示意未來有望繼續下調利率以支撐經濟，因此激勵韓股勁揚，距離牛市僅有咫尺之遙...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。