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輝達上海設辦公室 美參議員關切致函黃仁勳

中央社／ 紐約29日專電

「華爾街日報」報導，美國跨黨派聯邦參議員就輝達將在上海設立辦公室，向執行長黃仁勳發出關切信函，認為涉及美國國家及經濟安全，有必要詳細審視。

華爾街日報（Wall Street Journal）報導，輝達（NVIDIA）計劃在上海設立研發中心，聯邦參議員共和黨籍的班克斯（Jim Banks）與民主黨籍的華倫（Elizabeth Warren）向執行長黃仁勳發出關切信函。

信函指出，輝達的上海設施涉及顯著的國家及經濟安全議題，有必要詳細審視。兩人要求輝達提供計畫完整時程與說明，包括研究項目、工程計畫與財務利益。

輝達發言人聲明回應，輝達僅為疫情後返回辦公室的員工租賃新工作場所，工作範圍沒有改變。先進晶片設計不會送到當地。

輝達處於美中科技戰十字路口，遵循政府出口管制下，試圖維繫進入全球兩大經濟體的管道。美國對中鷹派憂心人工智慧晶片可能落入敵人手中，輝達任何海外動作都會招致抨擊。

媒體5月初報導，輝達計劃在上海設立新辦公室容納當地員工的消息。班克斯與華倫等人指出，新辦公室還是可能導致輝達最先進產品提升中國的人工智慧產業。

班克斯是「讓美國再次偉大」（MAGA）風潮下的川普（Donald Trump）忠實支持者，華倫在民主黨內左派地位更無庸置疑，兩人分居美國政治光譜兩端，顯示中國科技進展是重要的跨黨派議題。

班克斯表示，美國公司不應協助中共縮短兩國人工智慧的差距。

「金融時報」（Financial Times）月中報導，黃仁勳4月與上海市長龔正會面，討論在上海設立研發中心計畫。

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