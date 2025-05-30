美國上修第1季GDP 仍萎縮0.2%

美國政府今天公布的數據顯示，美國今年前3個月經濟萎縮幅度低於初估值。

法新社報導，美國商務部公布，第1季國內生產毛額（GDP）折合年率萎縮0.2%。

而這略優於商務部先前預估的萎縮0.3%，但仍遠遜於2024年第4季的成長2.4%，為2022年以來首見萎縮。

1至3月GDP萎縮主要是受到美國總統川普（DonaldTrump）實施全面性關稅前，進口激增的影響。

在GDP的計算中，進口對成長造成的負面影響，抵銷出口帶來的正面效益。