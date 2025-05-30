美比特幣ETF 避險新利器

美國ETF市場呈現分化格局。過去五周，貝萊德（BlackRock）旗下iShares比特幣信託ETF（IBIT）領銜下，美國比特幣ETF湧入超過90億美元的資金；黃金支持的基金同時間卻有超過28億美元資金流出。

儘管最近貿易緊張局勢逐漸緩和，降低了對黃金在內傳統避險資產的需求。比特幣身為價值儲存替代管道的地位卻正增長，在美國財政穩定性問題日益嚴重的背景尤其明顯。

比特幣本月攻抵歷史新高，達到111,980美元，除受到穩定幣法案在內監管方面進展的激勵外，總體經濟不確定性也有推波助瀾之效。黃金今年迄今仍上漲超過25%，但已較歷史高峰回落約190美元。

分析師表示，這一波資金輪動顯示比特幣已漸漸被視為合法的資產避險工具。Jefferies全球股市策略師伍德說：「我仍然同時看好黃金和比特幣。兩者仍然是G7對抗貨幣貶值的最佳避險工具。」

然而，有人質疑，比特幣波動甚大，有礙真正避險的地位。過去發出的總體經濟衝擊中，像是去年8月市場湧現解除日圓的套利交易，當時比特幣和其他風險資產一同重挫。

但也有人認為，比特幣已逐漸取得優勢。渣打銀行全球數位資產研究主管肯崔克在最近一份報告中寫道：「由於比特幣去中心化的特性，對抗金融系統風險方面更為有效。」

肯崔克指出，比特幣在兩方面發揮避險的作用：一是和民營部門相關的風險，例如2023年矽谷銀行（SVB）倒閉事件，二是與政府機構相關的風險，包括對美國公債穩定性的疑慮。他說：「最近Fed獨立性受到挑戰，這完全屬於第二類風險，還有關稅惡化和美國政策公信力更廣泛的疑慮。」

Pepperstone研究策略師吳廸琳（Dilin Wu）說：「過去一個月，比特幣和那斯達克指數、美元甚至黃金盤中相關性顯著降低。這些變化表明，比特幣可能已漸漸被視為一種避險工具，甚至是一個和市場無關的資產類別，而不僅僅是投機性交易。」