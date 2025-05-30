惠普雙利空 降2025年全年財測

經濟大環境對惠普（HP）的成本和需求造成壓力，該公司宣布調降年度盈餘展望，拖累惠普股價在29日早盤一度重挫5%。

惠普於美股28日盤後宣布，2025年調整後的每股盈餘預期，由3.45至3.75美元下修至3至3.30美元，不如分析師預估的3.49美元。

惠普執行長羅爾斯（Enrique Lores）受訪時表示，與關稅相關的經濟不確定因素衝擊電腦需求，影響比先前預測時更嚴重。

惠普上季經調整的每股盈餘為0.71美元，低於分析師預估的0.81美元；本季估計每股盈餘為0.68美元至0.80美元，也遜於預期。

羅爾斯指出，目前正在越南、泰國、印度、墨西哥與美國提升產能，截至6月底，幾乎所有在北美銷售的產品都將於中國以外的地區生產。財務長帕克希爾（Karen Parkhill）表示，關稅影響及將製造業務從中國遷出的支出，對獲利造成每股0.12美元的衝擊。

羅爾斯說，為減少關稅影響，導致成本提高，但預計第4季可完全抵銷這些支出。他同時表示，將採取精準漲價行動，已對此進行溝通，認為是整體業界的變化，多數競爭同業都這麼做。

PC市場近幾季開始出現復甦跡象，但美國總統川普祭出的關稅措施構成復甦阻礙。產業研究機構IDC的數據顯示，3月PC出貨量成長4.9%。IDC指出，可能是客戶搶在川普4月2日宣布的新關稅生效前，先行購買。