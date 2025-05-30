韓降息1碼 韓股勁揚

南韓央行29日降息1碼，並大砍今年成長預期，但示意未來有望繼續下調利率以支撐經濟，因此激勵韓股勁揚，距離牛市僅有咫尺之遙。

Kospi指數29日上漲1.9%收2,720.64點，為逾九個月來首次突破2,700點，只要再漲約1%，即進入牛市。牛市是指從波段低點反彈20%。

南韓央行宣布七天附買回利率下調1碼至2.5%，為啟動寬鬆周期以來的第四次降息，符合市場預期。央行同時將今年經濟成長展望從2月時預測的1.5%，近乎砍半，降至0.8%，反應出美國貿易關稅的衝擊。

央行總裁李昌鏞在決策後記者會上表示，基於成長動能減弱幅度，遠超先前預期，相信未來利率降幅有機會大於原先估計。

大新證券經濟學家孔東路（音譯）說，李昌鏞提及進一步降息，確實偏向鴿派。培育證券公司的分析師安藝河（音譯）表示：「關稅影響以及出口放緩，調降經濟成長預測顯然是不可避免。預期今年基準利率將降至2.25%，明年可能再降一次，使利率降至約2%。」

南韓第1季經濟意外陷入萎縮，近期數據也沒有顯示景氣回升跡象，央行早已準備好降低借貸成本。該國將在6月3日舉行總統大選，聲勢領先的候選人李在明與保守派候選人金文洙都樂見央行降息，兩人都承諾要立即撥款，以重振成長。

除了出口疲弱之外，投資低迷與消費不振也顯示經濟需要支撐，而近期韓元升值，有望讓南韓央行能在不引發通膨的情況下恢復貨幣寬鬆。韓元兌美元匯率近期升至七個月來高點，此前數月的匯率波動曾限制南韓央行政策選項。