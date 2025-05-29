快訊

爭取美國特殊待遇！外交部次長喊「有信心達成協議」 盼關稅低於10%

多數人都洗錯了？專家建議「早上洗澡」原因曝光 養成1習慣更健康

醫療本業賠錢前10名！台大癌醫、和信治療醫院上榜 醫嘆治一個賠一個

股價飆漲…黃仁勳今年計劃賣輝達逾8億美元股票 目前還未出售半股

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
申報資料顯示，輝達執行長黃仁勳今年計劃出售輝達600萬股，折合28日收盤價約為8億美元。路透
申報資料顯示，輝達執行長黃仁勳今年計劃出售輝達600萬股，折合28日收盤價約為8億美元。路透

申報資料顯示，輝達（Nvidia）執行長黃仁勳今年計劃交易出售輝達逾8億美元股票。只不過，他今年到目前為止還沒出售半股。

根據美國證管會（SEC）28日揭露的輝達申報資料，黃仁勳3月20日依所謂「10b5-1」規則擬訂計畫，將出售輝達600萬股。只不過，黃仁勳這項計畫目前尚未售出任何輝達股票。

黃仁勳在他上次的計畫中也出售相同數量的股票，他在去年6月14日至9月13日間出售自家股票，總計獲得7.13億美元入袋，平均每股售價118.83美元。

由於輝達股價目前正在飆漲，因此他今年的計畫可望讓他收穫更豐。若根據輝達28日收盤價134.81美元，黃仁勳今年計劃出售的股票將價值8.09億美元。

黃仁勳 輝達 美國

延伸閱讀

輝達最大客戶？黃仁勳讚馬斯克是「非凡工程師」 自曝愛和他工作

不甘500億美元商機送人 黃仁勳：評估為陸開發「有趣」產品

鴻海股東會／董座劉揚偉親曝 與黃仁勳合作契機

緯穎董座洪麗寗：因應國際情勢不確定 新增美德州廠應對

相關新聞

輝達最大客戶？黃仁勳讚馬斯克是「非凡工程師」 自曝愛和他工作

輝達執行長黃仁勳接受訪問時，盛讚馬斯克是非凡的工程師，他一手打造出的電動車、Optimus機器人，都是世界級的革命性產品...

川普關稅遭擋下！輝達、特斯拉帶頭衝 美股早盤四大指數俏

美國法院擋下川普關稅，加上輝達財報強健，抵銷了美國上季經濟萎縮的憂慮，29日美股早盤四大指數齊揚。

李在明效應發威？韓股強漲逼近牛市 今年表現遠勝台股

南韓股市29日攀上九個多月以來最高水準，即將步入多頭市場，反映央行降息及新總統可望推動改革提振市場信心。

股價飆漲…黃仁勳今年計劃賣輝達逾8億美元股票 目前還未出售半股

申報資料顯示，輝達（Nvidia）執行長黃仁勳今年計劃交易出售輝達逾8億美元股票。只不過，他今年到目前為止還沒出售半股。

美元失寵 今年來全球政府發行的美元債銳減

亞洲和歐洲政府今年發行的美元計價債券比往年減少許多，原因是希望降低對高漲的美國殖利率曝險、匯率波動，以及對美國政府財政的...

陸電商SHEIN遭歐盟警告 宣布加強產品安全測試

中國快時尚電商SHEIN今天宣布，今年將增加產品測試次數。歐洲聯盟先前警告，對SHEIN在自家網站銷售不安全及危險產品感...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。