股價飆漲…黃仁勳今年計劃賣輝達逾8億美元股票 目前還未出售半股

申報資料顯示，輝達（Nvidia）執行長黃仁勳今年計劃交易出售輝達逾8億美元股票。只不過，他今年到目前為止還沒出售半股。

根據美國證管會（SEC）28日揭露的輝達申報資料，黃仁勳3月20日依所謂「10b5-1」規則擬訂計畫，將出售輝達600萬股。只不過，黃仁勳這項計畫目前尚未售出任何輝達股票。

黃仁勳在他上次的計畫中也出售相同數量的股票，他在去年6月14日至9月13日間出售自家股票，總計獲得7.13億美元入袋，平均每股售價118.83美元。

由於輝達股價目前正在飆漲，因此他今年的計畫可望讓他收穫更豐。若根據輝達28日收盤價134.81美元，黃仁勳今年計劃出售的股票將價值8.09億美元。