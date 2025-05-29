美元失寵 今年來全球政府發行的美元債銳減

亞洲和歐洲政府今年發行的美元計價債券比往年減少許多，原因是希望降低對高漲的美國殖利率曝險、匯率波動，以及對美國政府財政的廣泛擔憂。

路透報導，Dealogic數據顯示，由非美國政府發行的美元債，今年頭五個月比去年同期減少19%至862億美元，為三年來首次下滑。

加拿大和沙烏地阿拉伯政府1至5月發行的美元債，分別減少31%和29%至109億和119億美元，以色列和波蘭政府的發行量則分別下滑37%和31%至49億和54億美元。

同時，Dealogic數據也顯示，全球政府今年來發行的本幣債券，攀增至五年來最高的3,260億美元。

這個現象正逢全球投資人都正在退出美國資產，一方面是為了因應美國關稅，另一方面也是對美國的金融霸權和安全性產生質疑。

William Blair新興市場債券團隊資產組合經理人Johnny Chen表示，本幣債券發行量的增加，主要因通膨壓力趨緩，國內利率下滑；印度、印尼和泰國今年都調降基準利率。

另一方面，巴西總統魯拉先前出訪北京，締結一系列中國投資和貨幣交換協議後，消息人士表示，巴西正在考慮首次發行以人民幣計價的主權債券。數據顯示，巴西今年發行的美元主權債券大減44%至24億美元。

沙國今年則發行歐元計價債券，募得22.5億歐元（23.6億美元），以分散對財務與美元掛鉤融資的風險。