川普關稅遭擋下！輝達、特斯拉帶頭衝 美股早盤四大指數俏

美國法院擋下川普關稅，加上輝達財報強健，抵銷了美國上季經濟萎縮的憂慮，29日美股早盤四大指數齊揚。

道瓊工業指數早盤漲0.1%，標普500指數漲0.5%，那斯達克指數漲0.9%，費城半導體指數漲1%；台積電ADR攀升1%。

輝達早盤飆高5%，執行長黃仁勳說，人工智慧（AI）運算仍將出現「指數級成長」，緩和了投資人對中國大陸業績低迷的恐懼。

特斯拉走高2%，該公司準備6月12日於德州奧斯汀，推出備受外界期待的自駕計程車（Robotaxi）服務。

美國第1季美國國內生產毛額（GDP）季比年率修正值為萎縮0.2%，略優於初估值的下滑0.3%。市場估計聯準會（Fed）今年將降息兩次，以提振經濟，帶動美債價格走升。對短期利率最敏感的2年期公債下挫3個基點至3.96%，公債殖利率和價格呈反向走勢。

美國貿易法院28日裁定川普關稅違法，勒令停止。高盛警告，儘管該裁定讓川普政府的關稅計畫受挫，並增加不確定性，但可能不會改變美國主要貿易夥伴面臨的最終結果，預期川普政府將會尋求其他方式來課徵關稅。