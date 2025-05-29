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輝達最大客戶？黃仁勳讚馬斯克是「非凡工程師」 自曝愛和他工作
輝達執行長黃仁勳接受訪問時，盛讚馬斯克是非凡的工程師，他一手打造出的電動車、Optimus機器人，都是世界級的革命性產品，並認為機器人有望創造數兆美元商機。
彭博電視主播問道，觀眾很關心輝達在超大規模資料中心以外的客戶，想知道馬斯克旗下公司是否會成為輝達的最大客戶之一，特斯拉電動車與Optimus機器人，以及人工智慧公司xAI，都有龐大的晶片需求。
黃仁勳回答說，馬斯克是非凡工程師，非常喜愛與他一起工作。馬斯克的聊天機器人Grok、自駕車、Optimus機器人等，個個都是世界級的革命性產品，均帶來巨大商機，很高興與他共事。
黃仁勳認為，Optimus機器人的商機即將到來，人型機器人可能很快就在世界各處使用，機器人可能是下一個數兆美元產業。
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