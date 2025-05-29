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Z世代愛用GenAI理財顧問 專家提醒注意「這些陷阱」

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
生成式人工智慧（GenAI）能模仿真人說話，備受年輕人歡迎。財富管理業者看準這點，正迎合年輕世代口味，紛紛推出GenAI理財顧問服務。路透
生成式人工智慧（GenAI）能模仿真人說話，備受年輕人歡迎。財富管理業者看準這點，正迎合年輕世代口味，紛紛推出GenAI理財顧問服務。路透

生成式人工智慧（GenAI）能模仿真人說話，備受年輕人歡迎。財富管理業者看準這點，正迎合年輕世代口味推出GenAI理財顧問服務，但專家提醒Z世代投資人務必留意陷阱。

彭博資訊報導，Z世代投資人特別容易受GenAI理財顧問服務吸引，因為聊天機器人既有趣又能模仿真人說話方式，而且熟諳科技的他們早已是GenAI工具的早期採用者。Z世代也已習慣使用線上免費提供的理財指南。根據2025年Credit Karma調查，青少年和20來歲年輕人用線上平台和社群媒體解答理財困惑的比率驚人，高達77%。

但專家警告，Z世代應謹記，最新科技像人一樣，也會犯錯，不可盡信，使用這些工具應留意一些陷阱。

真人vs.機器人理財顧問

真人理財顧問有凌駕機器人理專工具的一大優勢：軟技能。提供投資建議只是其中一部分，另外還需扮演心理治療師、專業輔導師和教師的角色。這套理財技能組合在市場動盪時尤其重要，可協助安撫心慌意亂的客戶，不只是執行交易買賣單。

問題是，真人理財顧問收費相對高昂，一般年輕人負擔不起。因此，約莫15年前，具成本效益的機器人理財顧問（robo-advisor）如Betterment和Wealthfront應運而生，震撼資產管理業，許多人擔心真人理財顧問被機器取代。

實際結果是：機器人和真人顧問並存，相輔相成。業者發現千禧世代仍渴望學習一些軟技能，於是各大平台推出讓顧客取得真人諮詢服務的版本。而真人理專在機器人大軍壓境下，也不得不提升自我競爭力，有些人提供多元服務，包括線上諮詢，其他人則瞄準小資客戶。

GenAI理財工具的陷阱

如今AI熱潮興起，一般顧客可能把GenAI理財工具和機器人理財顧問混為一談。但兩者並不一樣，GenAI奠基於語言學習模型（LLM）；對照下，Betterment和Wwalthfront這些公司的理財機器人服務，則依據算術密集的AI模型以及機器學習演算法。

眾所周知，LLM驅動的聊天機器人有一大缺點為人詬病，即GenAI時常產生不正確、誤導人甚至有如「幻覺」的資訊。問題還沒解決，但業者為吸引新顧客，已迫不及待推出GenAI理專助手，24小時全天候協助回答客戶的疑難雜症。

例如財富管理新創公司Arta Finance，就推出AI理財顧問工具，稱為「Arta AI」，可回應客戶以語音或文字提出的問題，目前服務對象僅限於合格投資人，且只有真人專業顧問才能存取。但該公司打算將來向其他金融服務公司提供「Arta AI」，如此一來，散戶投資人也能取用這項產品。

羅賓漢市場（Robinhood Markets）也醞釀在秋季推出以AI驅動的數位搜尋助理，稱為「羅賓漢Cortex」。這款App提供五花八門的投資選項，包括「羅賓漢策略」，即該公司的機器人理財顧問。

但有別於Arta Finance以真人顧問搭配AI工具，羅賓漢的客戶目前只能接觸後台支援團隊，這些人員主要處理的是行政問題。

專家指出，這是一大陷阱。市場動盪時，散戶投資人可能驚慌失措，特別是能操作較高階投資產品卻未獲得妥善支援的新手交易員。允許經驗不足的客戶投資高階產品卻未提供妥善支援，可能導致客戶蒙受重大的財務損失和精神打擊。

可確定的是，AI勢必會在理財服務業占有一席之地，久而久之也將成為一項主流功能。但同樣可確定的是，時機還不成熟便貿然推出，將是一大錯誤。

社群媒體 理財 投資人 年輕人 AI

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