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不甘500億美元商機送人 黃仁勳：評估為陸開發「有趣」產品

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
輝達執行長黃仁勳表示，輝達正評估能否為中國大陸開發「有趣」產品。路透
輝達執行長黃仁勳表示，輝達正評估能否為中國大陸開發「有趣」產品。路透

美國晶片製造商輝達（Nvidia）上季財報28日出爐，該公司在中國大陸面臨的「麻煩」，成為外界關注焦點。輝達執行長黃仁勳表示，美國對輝達H20晶片銷往中國大陸設下限制，形同切斷輝達能在中國大陸競爭的少數管道之一，輝達正評估能否為中國大陸開發「有趣」產品，但目前尚未做出任何決定。

儘管失去中國大陸這個大客戶，輝達上季營收仍優於華爾街預期，達到440.6億美元，但出口管制衝擊仍不容小覷。輝達表示，美國祭出出口管制導致該公司上季減記45億美元庫存，本季營收預估則會損失80億美元。

黃仁勳強調，出口管制應強化美國平台，而非把全球半數AI人才拱手送給競爭對手，黃仁勳說：「中國大陸是全球數一數二大的人工智慧（AI）市場，也是在全球獲得成功的跳板。全球半數AI研究員常駐中國大陸，拿下中國大陸市場的平台將引領全球，但規模500億美元的中國大陸市場如今形同對美國企業關上大門。」

黃仁勳認為，無論能否取得輝達晶片，中國大陸技術都會繼續向前邁進，該國AI研究員將使用華為等業者的本土晶片與技術。黃仁勳說：「美國政策以中國大陸無法生產AI晶片的假設為基礎，但這個假設一直引發質疑，如今看來大錯特錯。問題不在於中國大陸是否會擁有AI，中國大陸已經有了。」

被問到輝達是否會再次生產新晶片，藉此重返中國大陸市場時，黃仁勳表示，輝達無法在進一步削弱H20性能的同時兼顧實用性，但該公司正評估能否為中國大陸開發「有趣」產品。黃仁勳強調，這個構想目前仍處於討論階段，輝達尚未做出任何決定。

黃仁勳 輝達 美國 H20

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