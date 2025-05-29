川普關稅遭法院駁回 市場短多長空？專家：恐不利長期發展
美國總統川普的全面性關稅遭法院喊停，市場一片歡欣鼓舞。但專家警告，這個裁定也許短多長空，川普當局仍能上訴，並可能縮小關稅範圍回應，政策不確定依舊存在，可能不利長期發展。
美國貿易法院28日裁定川普關稅違法，勒令停止，29日美股期指與亞股齊揚，日經指數和南韓Kospi指數均收漲1.9%。美元是關稅戰中受創最重的資產之一，稍早也勁揚0.6%，今年來貶幅為4%。
然而，盛寶（Saxo）首席投資策略師查納納（Charu Chanana）說，法院裁定是市場情緒的「微小利多」，削弱了最空頭的成長展望，但川普仍能上訴，或縮小關稅徵收範圍與領域，政策不確定性猶存，企業仍不清楚前景、政策路徑也不穩定。
路博邁資產組合經理人岡村慧（Kei Okamura）也說， 貿易不確定性會毒害投資和經濟成長，促使執行長和決策者延後重大決定。企業決策需花數年、甚至十年時間，反覆不定的狀況無助業者；而對央行來說，這個發展會強化觀望態度。
景順亞太區全球市場策略師趙耀庭表示，擔心業者會延後聘僱與加薪、且推延資本開支，這不利企業盈餘，並可能衝擊消費。
川普關稅政策說變就變，導致市場劇烈震盪，如今多數股市已收復失土，4月2日對等關稅宣布迄今，標普500指數攀升3.8%，歐股也上揚2.2%，陸股則大致持平。
安本投資的東南亞多元資產投資組合方案主管Ray Sharma-Ong說，波動性和政策逆轉，是當前交易市場的特徵，投資人據此回應，使交易策略更為短線。
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