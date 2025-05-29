溫哥華網路峰會登場 加墨台企業場邊攜手尋商機

首屆溫哥華網路高峰會（Vancouver Web Summit）吸引全球超過300家新創公司共逾1.5萬人參與，來自台灣的14家廠商參與高峰會，並與墨西哥代表團和加拿大企業進行商務交流會，共覓商機以因應美國關稅的不確定性。

今天這場商務交流會由駐溫哥華台北經濟文化辦事處、溫哥華世界貿易中心（World Trade Centre Vancouver）以及兩家大型法務與稅務企業Boughton Law和Manning Elliott共同主辦。

加拿大卑詩省台灣辦事處率領14家台灣廠商與會，墨西哥經濟部也率領11家廠商齊聚溫哥華，加上一些加拿大企業和投資方，約100人在商務交流會上分享輿情資訊、尋覓合適夥伴。

駐溫哥華台北經濟文化辦事處長劉立欣稱近百名科技新創業者和投資人都是「推動影響力、見證時代發展的重要支柱。」

她強調，加拿大和台灣累積了良好的合作關係，包括去年簽署科學技術及創新合作協議（STIA），是一項深化先進技術合作的戰略協議。加拿大僅與4個國家簽訂此高級科技夥伴關係協議，除台灣外，另外3個是美國、德國和法國。加拿大也透過加拿大國際創新計畫（CIIP）展開合作，幫助台灣和加拿大的新創公司獲得資金。

墨西哥經濟部國際推廣負責人柯羅納（Jesus Valdes Corona）說這是一場難得的平台。「加拿大和墨西哥有『美加墨自由貿易協定』，彼此的黏合度很高，如今能有全球科技佼佼者-台灣一起共襄盛舉，三方企業都能蒙受極大利益。」

Manning Elliott合夥人歐曼（Alden Aumann）提到美國總統川普掀起的全球關稅動盪，讓許多企業重新制定商業策略。「我們很忙碌，許多客戶來諮詢企業的新方針，這看似一個危機，卻也是新契機，讓各國企業有了更強大的動能。」

此行台灣新創科技訪問團包括：英業達、華邦電、邁特電子、好孕行生醫、奇翼醫電，多家創投公司和工研院等。加拿大卑詩省台灣辦事處稱，卑詩省是面向亞太市場的重要門戶，在加拿大的印太戰略下，卑詩省經貿地位更顯重要，相信此類企業參訪團能為台加雙方共創雙贏。

墨西哥資訊軟體公司Platica創辦人吉爾（Carlos Gil）久聞台灣強大的科技產業實力。「不僅有台積電，剛聽說全球人工智慧領先企業輝達（NVIDIA）也將於台灣設立海外總部，今天能和台灣科技界交流感到開心，有機會一定安排行程造訪台灣。」