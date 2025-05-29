備受外界期待 傳特斯拉將在奧斯汀推出Robotaxi自駕計程車服務

知情人士透露，特斯拉（Tesla）準備6月12日於德州奧斯汀推出備受外界期待的自駕計程車（Robotaxi）服務，將是馬斯克要重塑公司在自駕車和AI領域業務的重要里程碑。

彭博資訊引述的知情人士透露，特斯拉內部已經討論過在6月12日推出，不過日期仍可能調整。馬斯克先前曾表示，這項服務將在6月底前啟動。

知情人士說，特斯拉為了準備這次的發表，本周首度在奧斯汀的公共道路上運作了一輛測試車。一名特斯拉工程師坐在Model Y休旅車的乘客座位上，該車在沒有遠端操控的情況下自動駕駛。

特斯拉沒有立即回應置評請求。

特斯拉為了推出Robotaxi服務，一直在奧斯汀市區內進行載有安全駕駛員的測試並載送員工。這些測試為即將啟動的自駕服務奠定基礎。特斯拉執行長馬斯克說過，Robotax將是特斯拉未來業務的核心，該服務初期將使用現有消費者車款，之後將導入名為「Cybercab」的專用車款。

去年，特斯拉曾在加州舉辦一場盛大活動，展示Cybercab並讓參與活動者搭乘該款無方向盤和油門煞車踏板的原型車。不過這些試乘路線都在私人土地上，避開了相關的許可要求。

特斯拉總部所在的德州對自動駕駛的規範相對寬鬆，這類車輛的管理方式與一般客用車類似。自駕車輛需配備攝影機，能遵守交通規則並且有投保保險。奧斯汀市並未對自駕車進行監管，但已成立一個工作小組，與特斯拉及其他自駕車公司協調合作。

奧斯汀已成為自駕計程車產業的重點城市，例如Alphabet旗下的Waymo等公司已在當地營運。

馬斯克本月表示，特斯拉將在奧斯汀初步部署約10輛自駕計程車，並在幾個月內擴展到1,000輛。