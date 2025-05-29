蘋果App Store防堵詐欺交易 近5年攔下2696億

蘋果公司（Apple）每年發布應用程式商店App Store詐欺分析報告，最新資料顯示，過去5年App Store阻止超過90億美元（約新台幣2696億元）的詐欺交易，其中光是2024年就超過20億美元。

蘋果在官網發文說明，App Store每週平均有超過8億1300萬人次造訪，為了維護App Store安全可靠的市場環境，必須總是保持警覺，因為不法分子試圖欺騙使用者的手法仍持續進化，包括設計來竊取個人資訊的欺騙性App，以及試圖剝削使用者的詐欺付款手法。

蘋果的防詐欺基礎架構，有助於確保惡意的開發者和顧客帳號能迅速被標記並移除。2024年蘋果終止超過14萬6000個有詐欺疑慮的開發者帳號，並拒絕額外13萬9000筆開發者註冊，從源頭防止不法分子將App提交至App Store。

2024年蘋果也偵測並阻擋超過1萬個來自盜版商店的不法App，其中包含惡意軟體、色情App、賭博App，以及App Store上合法App的盜版。

任何App登上App Store之前，都會經過蘋果的AppReview團隊成員審核，該團隊每週平均審核近15萬筆App提交，協助將新App與更新內容上架App Store。

App Review會在審核過程中，拒絕所有辨識為潛在惡意的App，而團隊對單一詐欺App的調查，時常也會導致其他與問題開發者有關聯的App一併下架。在2024年，App Review移除超過3萬7000款涉及詐欺行為的App。

詐欺開發者常用的其他手法還包括在程式碼中隱藏功能，這些功能會在App通過App Review之後才啟用。蘋果會監控這類行為，並於2024年拒絕超過4萬3000筆含有隱藏或未揭露功能的App提交。

針對透過機器人或付費服務來造假下載數或張貼虛假五星評論的App，蘋果會迅速採取行動，2024年從App Store移除超過1.43億筆虛假的評分與評論，並阻止近9500個欺騙性的App顯示在App Store搜尋結果中。