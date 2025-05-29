OpenAI最新代號為o3的ChatGPT模型在一次受控實驗中據稱未遵從直接關機指令，目前正受到審查，此事再度引發人們對人工智慧（AI）自主性和安全性的擔憂。

印度媒體CNBC-TV18報導，根據研究AI安全的組織Palisade Research報告，o3模型「主動破壞了關機機制」，即使在明確接獲關閉指令時仍拒絕關機。Palisade Research表示，這是首度有AI模型被發現蓄意阻止自身遭關閉的案例。

Palisade Research表示：「OpenAI的o3模型破壞了關機機制，以阻止自己被關閉。即使在明確接獲指令『允許自己關機』的情況下，它仍這麼做。」

Palisade Research在一連串實驗中對多個模型進行測試，讓它們解數學題，同時警告它們可能會接收到關機指令，並要求它們必須服從。在100次測試中，Codex-mini、o3和o4-mini這3個模型至少繞過關機機制一次。Codex-mini抗命次數最多，共12次，其次是o3的7次，o4-mini則有1次。

儘管AI模型從根本上被編程為遵從人類指令，尤其是關機指示，但相關實驗結果已在AI研究界引發高度關注。

這起事件也引起電動車大廠特斯拉（Tesla）和人工智慧新創公司xAI創辦人馬斯克（Elon Musk）的關注，他僅以「令人擔憂」做出簡短回應。

馬斯克在社群平台X的評論引發熱烈討論，有人甚至疾呼要他主導降低日益自主的AI系統所帶來的危險。

截至發稿時，OpenAI仍未公開回應這些說法。