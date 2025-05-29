川普再出招阻陸半導體業發展：晶片設計軟體EDA工具禁售中國

知情人士透露，川普政府正著手限制美國公司出售晶片設計軟體給中國大陸。美國商務部已下令益華（Cadence）、新思（Synopsys）和西門子等主要的電子設計自動化（EDA）供應商，在未獲出口許可的情況下停止向中方銷售產品。這項最新舉措是為了增加對岸開發先進晶片的難度。

金融時報引述消息人士報導，各公司已於周五收到通知，而商務部將逐案審查每份向中國大陸出貨的許可申請，這表明該行動不是徹底的禁令。

商務部發言人拒絕發表評論，但表示正在審查對中國具有戰略意義的出口，指出「在某些情況下，商務部於審查期間暫停現有的出口許可，或對申請許可增加額外的要求」。

此次限制範圍有多廣還不明朗。但有知情人士聲稱，相關措施可能等同於對在中國開拓業務的實質性禁令。新思科技大約16%的營收來自中國，Cadence約為12%。

新思執行長Sassine Ghazi承認聽聞相關報導，但表示該公司尚未收到負責執行出口管制的商務部工業和安全局的消息。他在周三討論公司最新財報的電話會上表示：「我們無法對尚未收到的通知可能產生的影響進行推測。」

益華拒絕置評，西門子未立即回應置評請求。

益華股價在紐約交易時段下跌10.7%至288.61美元，創2020年3月疫情以來最大單日跌幅；新思下跌9.6%至462.43美元，為12月以來最大單日跌幅。但兩家公司盤後分別回彈5%和3.6%。

美國正不斷加碼限制中國發展本土半導體業的措施。最初是切斷中國獲取最先進晶片製造設備的管道，隨後逐步擴大限制範圍。益華和新思的軟體廣泛用於設計各類晶片，從輝達和蘋果等公司使用的高階處理器，到用於電源控制的簡單部件。

美國也設法阻止中國獲得最先進晶片，輝達是其日益嚴格出口管制的主要目標，該公司晶片被視為訓練AI模型的「黃金標準」。今年，輝達被禁止向中國客戶銷售其H20晶片，這是自2022年以來的第三輪限制。輝達執行長黃仁勳公開反對該限制，稱美國的政策是「失敗的」。