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美元臨月底交易走強 日圓表現最差 亞洲早盤續挫

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
日圓兌美元周四已連續四日走貶。路透
日圓兌美元周四已連續四日走貶。路透

美元周三臨月底交易走強，日圓則走弱，在主要貨幣中表現最差。美國貿易法院盤後裁定川普全球關稅違法並予以封殺，日圓和瑞士法郎在內避險貨幣周四在亞洲早盤對美元繼續下跌。

日圓和瑞士法郎在內避險貨幣對美元應聲下跌，日圓兌美元下跌0.7%，報145.82日圓。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）周三漲0.4%至99.875，連續二日上漲；美國10年期公債殖利率上漲4個基點，至4.48%左右。

日本央行總裁植田和男表示正密切關注長債殖利率上升和40年期債券標售需求疲軟之後，日圓走跌，日圓兌美元貶值0.4%，至144.86。 歐元兌美元下跌0.3%，至1.1293。

Brown Brothers Harriaman策略師Win Thin和Elias Haddad寫道，「近期長期日本公債債殖利率上升，推高了日本的償債成本，限制了日本央行的緊縮能力，這對日圓構成了阻力」。

紐元兌美元升值0.2%，至0.5962；紐西蘭央行降息之舉符合預期，暗示其政策利率進入中性區域。央行暗示可能至少再降息一次。

「降息決定未獲全體同意，這被金融市場解讀為鷹派信號，」凱投宏觀經濟學家Abhijit Surya寫道，「不過，我們認為更值得關注的是，央行目前預測的利率路徑比2月時低」。

貨幣 美國 日本央行

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