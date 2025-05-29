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油價勁揚逾1% 關注伊朗和俄國供應風險 金價小跌

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
路透
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國際油價周三（28日）上漲超過1%，交易人士權衡伊朗和俄羅斯供應風險；金價小跌，市場持觀望態度。

油價勁揚逾1%

布蘭特原油7月期貨上漲1.3%，報每桶64.90美元；美國西德州原油7月期貨上漲1.6%，結算價報每桶61.84美元。

市場評估美國對俄羅斯實施進一步制裁的風險，以及與伊朗核談判無法達成協議的可能性。此前美國總統川普表示，俄羅斯總統普丁不斷加大對烏克蘭的襲擊力道是在「玩火」。

美國正在考慮對俄羅斯實施進一步制裁。今年稍早，美國針對俄羅斯石油產業實施的嚴厲措施曾推動油價飆升至每桶80美元以上。不過，有關俄烏會談將於6月2日在伊斯坦堡舉行的消息傳出後，原油價格脫離盤中高點。

另外，紐約時報報導說，以色列總理內唐亞胡以威脅打擊伊朗核設施，阻撓美伊之間的談判。一旦談判有失，勢必影響這個石油輸出國組織（OPEC）成員國的原油供應。

儘管如此，看跌因素依舊存在。OPEC+周三確認今年和明年整個聯盟範圍的產量配額。本周末，八個關鍵成員國將決定是否在7月再次提高產量。與會代表們透露，上周成員國已就連續第三個月大幅增產進行了初步磋商。

瑞穗證券美國公司能源期貨部門主管Robert Yawger表示，此次早早召開的會議可能扼殺了OPEC+成員國對復產速度慢於預期僅存的希望，「現在，市場完全取決於周六的OPEC行動」。他表示，OPEC及其盟國加大復產力道引發對供應過剩的擔憂，讓油價面臨更大壓力。

金價小幅收跌

黃金現貨價格周三收盤跌0.4%，報3,287.48美元，周四盤初進一步跌0.7%。

雖然數據顯示經濟信心好轉且貿易談判有進展跡象，但市場仍持觀望態度。市場還密切關注本周稍晚公布的聯準會青睞的通膨指標，以衡量美國經濟前景。

美國 油價 俄羅斯

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