輝達Q1財報亮眼 資料中心營收大增73% 財測略低但盤後勁揚5%

輝達（Nvidia）上季營收超過預期，受惠於資料中心業務年比大幅成長73%，不過本季營收低於市場預期，反映美國政府限制H20晶片出口到中國大陸，將衝擊輝達80億美元營收。

輝達股價在周三（28日）盤後仍上漲5%，報每股141.6美元。

輝達表示，預期本季營收約450億美元，低於LSEG預估的459億美元。該公司說，營收財測原本可再高出約80億美元，卻受到了美國近期限制H20晶片出口到中國影響。

在4月中旬，美國政府通知輝達，若要對中國出口先前獲准的H20晶片，必須先取得出口許可。輝達表示，這引發H20晶片庫存過剩而產生了45億美元費用，如果該晶片沒有受到限制，該公司上季將額外多出25億美元銷售額。

輝達表示，上季毛利率達61%，但如果不計認列與中國市場相關的費用，原本的毛利率應該要達71.3%。

執行長黃仁勳在財報會議上向投資人表示，中國500億美元的AI晶片市場「實際上對美國產業關閉了」，「H20出口禁令終止了我們在中國的Hopper資料​​中心業務」。

儘管政治局勢緊張，但輝達的財報顯示，AI晶片需求仍帶動該公司繼續猛烈成長。這類晶片用於打造和部署像是ChatGPT等應用程式。

黃仁勳在聲明中表示：「全球對輝達AI基礎設施的需求非常強勁。」

回顧截至4月27日止的會計年度第1季，輝達營收成長69%，達441億美元，高於市場平均預期的433億美元；淨利增加26%至188億美元，每股盈餘76美分，若剔除特定項目後每股盈餘96美分。

雖然輝達上季的營收增幅對多數晶片製造商來說已屬難得，但對輝達來說卻是兩年來最低。

以各業務來看，上季資料中心部門（包括AI晶片和相關零件）營收年增73%，達391億美元，在整體營收占比達到88%。輝達表示，大型雲端供應商客戶貢獻資料中心部門的近半營收，還有50億美元的銷售額來自該公司的網路產品，這些產品用於連接數十個輝達晶片用於AI研究。

遊戲部門（包括用於玩3D遊戲的晶片）上季營收年增42%，達到38億美元。輝達仍將供應新款任天堂Switch 2 遊戲機的核心處理器。另外，汽車和機器人部門營收成長72%，達5.67億美元，主要是自駕車晶片和軟體的銷售。

一個持續引發關注的問題是，美國對中國的貿易限制是否將影響輝達的長期成長。Emarketer分析師Jacob Bourne在一份報告中表示：「更廣泛的擔憂在於，貿易緊張局勢以及潛在的關稅對數據中心擴張產生影響，可能會在未來幾季對AI晶片需求構成阻力。」

輝達還揭露正受到中國大陸監管部門的審查。中方監管機構此前要求輝達繼續向當地公司供貨，以此換取Mellanox收購案的監管批准。輝達警告說，可能會在相關案件中面臨處罰。輝達是在2020年完成對網絡技術製造商Mellanox的收購。

輝達在聲明中表示：「中國監管機構正在調查，我們在遵守美國出口管制規定的過程中，是否對中國市場客戶構成不公平的歧視。如果監管機構認定我們未履行承諾，或違反了中國相關法律，我們可能會面臨罰款，或在中國的業務運營能力受限。」

雖然輝達正被排擠出中國市場，但其他政策變化可能有助於該公司開拓更多市場。美國總統川普最近訪問沙烏地阿拉伯和其他中東國家，並在當地宣布大型AI計畫，有助輝達等晶片公司的業務。