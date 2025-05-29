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台積電ADR跌0.8% 較台北交易溢價21.3%

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

台積電ADR周三（28日）跌0.8%，收在196.14美元，較台北交易溢價21.3%。

美國股市周三收低，投資人在輝達（NVIDIA）盤後公布財報前趨於謹慎，而IC設計股尾盤下跌。

道瓊工業指數跌244.95點，跌幅0.6%，至42,098.70點；標普500指數跌32.99點，跌幅0.6%，至5,888.55點；那斯達克綜合指數跌98.23點，跌幅0.5%，至19,100.94點。

費城半導體指數跌0.6%，超微（AMD）跌1.5%，輝達跌0.5%。輝達在盤後公布財報後大漲4%。

台灣加權股價指數周三漲21.18點收在21,357.72點。台積電漲0.2%，收在967.00元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 144.09 -2.23 142.00 1.47

中華電 CHT 132.02 -0.18 132.00 0.01

台積電 TSM 1,172.72 -0.78 967.00 +21.27

聯電 UMC 46.64 +0.78 47.05 -0.88

*匯率換算依據紐約時間下午6:30的彭博報價

標普 指數 台積電 半導體

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