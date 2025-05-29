美股在NVIDIA公布財報前收跌 IC設計股尾盤大跌

美國股市周三收低，投資人在輝達（NVIDIA）盤後公布財報前趨於謹慎，而IC設計股尾盤下跌。

道瓊工業指數跌244.95點，跌幅0.6%，至42,098.70點；標普500指數跌32.99點，跌幅0.6%，至5,888.55點；那斯達克綜合指數跌98.23點，跌幅0.5%，至19,100.94點。

費城半導體指數跌0.6%，超微（AMD）跌1.5%，台積電ADR跌0.8%，輝達跌0.5%。輝達在盤後公布財報後大漲4%。

IC設計公司益華電腦（Cadence）和新思（Synopsys）尾盤大跌，英國金融時報報導，川普下令提供半導體設計軟體的美國公司停止向中國企業出售服務。益華大跌近11%，新思跌10%。

美國10年期公債殖利率漲至4.479%，周二收盤報4.432%。30年期殖利率攀升至4.977%。

IG Group高級技術分析師Axel Rudolph表示， 「在輝達盤後公布上季財報，股市和債券殖利率缺乏明確方向，本周的漲勢暫歇」。

除了輝達之外，富國投資研究所的Paul Christopher表示，還有許多不確定性因素，包括關稅和政府赤字的風險。

與此同時，聯準會（Fed）周三公布會議紀錄顯示，決策者普遍認為，經濟不確定性支持他們在利率調整方面保持耐心。

路透對策略師和分析師所做的一項調查顯示，市場預料標普500指數今年收盤將接近當前水準。

特斯拉（Tesla）下跌1.6%。馬斯克發出對川普政府迄今最強烈抨擊，在27日播出的CBS訪談預告中，他說「大而美」減稅法案「破壞」政府撙節的努力，他對此感到失望。