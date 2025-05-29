輝達首季獲利優於預期 盤後股價漲近4%
美國人工智慧（AI）晶片業龍頭輝達（Nvidia）今天公布，今年首季獲利優於市場預期。儘管美國出口管制使得輝達上季財報受到45億美元衝擊，但所受衝擊比其原本擔心的少。
法新社報導，輝達公布第1季獲利188億美元（約新台幣5623億元），營收441億美元。盤後交易股價應聲勁揚近4%。
路透社報導，輝達預期第2季營收可達450億美元加減2%，不如分析師平均預估的459億美元。
市場預期，由於輝達銷往半導體重要市場中國的晶片受到美國收緊出口限制影響，銷售額將受明顯衝擊。
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