拒絕外國審查言論 魯比歐：限制外國相關官員入境

美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）28日宣布，針對審查美國人發言的外國人，採取新的簽證限制政策；魯比歐說，外國官員對於身在美國的公民在社群平台上的發言提出逮捕令是讓人不能接受的。

魯比歐28日表示，言論自由是美國人最珍惜的權利，不但被銘記在美國憲法之上，也是讓美國作為世界自由燈塔的象徵。

魯比歐說，美國雖然已經在國內採取行動，禁止任何審查制度，但現在卻看到許多令人感到不安的案例，例如外國政府或官員採取審查，甚至在有些案例中，外國官員明明沒有權限，卻明目張膽地審查美國科技公司和美國公民和居民。

魯比歐說，針對外國人對美國人的發言採取審查制度，他宣布一項新的簽證限制政策。

魯比歐說，外國官員對身在美國的公民和居民在社群平台上做出的發言提出逮捕令是讓人不能接受的；魯比歐並表示，外國官員要求美國科技平台遵循全球內容審核政策，或者在美國採取審查行動，也是同樣無法讓人接受的。

魯比歐表示，國務院不會容忍對美國主權的侵害，尤其是對行使言論自由的侵害。

國務院指出，這項新的簽證限制是依循「移民和國籍法」的規定，允許國務卿禁止任何有可能對美國對外政策造成嚴重不利影響的外國人入境。