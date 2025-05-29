聽新聞
0:00 / 0:00
日本40年公債標售冷 全球債市恐掀波
日本政府昨標售四十年期政府公債，需求創下去年七月以來最低，顯示在近期超長期債券殖利率上升的情況下，投資人已變得謹慎，這一結果可能加劇全球債市的動盪情勢。日銀總裁植田和男表示，將密切留意超長期債券殖利率上升可能對較短期限債券產生的影響。
日本政府昨賣出五千億日圓（約卅四點六億美元）四十年期公債，殖利率百分之三點一三五。投標倍數降至二點二一，低於三月的二點九二，反映投資人擔心日本財政。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言