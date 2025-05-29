日本40年公債標售冷 全球債市恐掀波

日本政府昨標售四十年期政府公債，需求創下去年七月以來最低，顯示在近期超長期債券殖利率上升的情況下，投資人已變得謹慎，這一結果可能加劇全球債市的動盪情勢。日銀總裁植田和男表示，將密切留意超長期債券殖利率上升可能對較短期限債券產生的影響。

日本政府昨賣出五千億日圓（約卅四點六億美元）四十年期公債，殖利率百分之三點一三五。投標倍數降至二點二一，低於三月的二點九二，反映投資人擔心日本財政。