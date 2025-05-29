TACO交易 市場新題材

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電

市場最近期出現新術語「TACO交易」（Trump Always Chickens Out的縮寫，意即「川普終究會退縮」），形容川普關稅政策反反覆覆。他會先宣布高關稅，引發市場恐慌，隨後迅速撤回或延緩實施，促使市場大漲。道瓊工業指數27日大漲741點，這正是「TACO」效應的典型表現。

上周五，川普無預警宣布6月1日起對歐盟商品課徵50%關稅，導致美股三大指數重挫。但他周日晚間又突然改口，表示應歐盟執委會主席范德賴恩要求，將實施生效日延至7月9日，美股周一因國定假日陣亡將士紀念日休市，周二隨即強勁反彈。

金融時報專欄作家阿姆斯壯（Robert Armstrong）最先提出TACO交易的概念，指白宮已被市場看穿，對經濟壓力的容忍度不高，當關稅造成苦痛時，就會快速撤回措施。密西根大學經濟學和公共政策教授沃爾弗斯（Justin Wolfer）批評，川普政策反覆創造了前所未有的市場混亂，投資人開始押注他的決心能持續多久。

關稅 美股 川普

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