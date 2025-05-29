達飛擬重返蘇伊士運河

經濟日報／ 編譯陳苓、記者黃淑惠／綜合報導

法國貨櫃航運巨頭達飛（CMA CGM）似乎是主要海運業者中，第一個決心重返蘇伊士運河的公司。國內的物流業者認為，目前得知的訊息，大部分船運公司在沒有正式宣布停戰前，因顧慮人跟船的安全，不太可能大規模重返紅海

國內的物流業者表示，從目前訊息來看，無法判斷達飛停靠的港口跟航班恢復概況，這條線本來就有需求，業界有些航商也會因應市場需求，提供紅海相關的零星服務，所以還需要更明確的消息，才能判斷航商回到紅海的意願。

陽明 （2609）也指出，雖然以哈停火似乎有好消息，然而就目前的消息來看，貨櫃航商重返紅海仍有不確定性，在確保安全無虞之前提下，目前航線服務仍持續繞行好望角。

Journal of Commerce網站報導，業界知情人士取得的航班資料顯示，達飛敲定營運計畫，下個月重返蘇伊士運河。改走蘇伊士運河可大幅縮短航程、降低成本。儘管近來紅海衝突降溫，但要重啟這個航線仍相當棘手。

另一航運網站Loadstar表示，蘇伊士運河管理局將貨櫃船通行費減少15%後，帶動船隻重返的希望。據航班資料庫eeSea，達飛最常取道蘇伊士運河，顯示該公司可能尋求擴大使用，特別是在歐亞航線的返航航程。

蘇伊士運河 航線 紅海

延伸閱讀

裕民股東會 徐國安處女秀 坦言散裝船市況很糟

傳言台南市好市多擬搬家？ 民代質詢關切市府回應了

麗嬰房全面委外生產 朝輕資產轉型、發展物流事業

港前財政司長：香港大搞旅遊 不如花精神在商貿物流、金融業

相關新聞

拒絕外國審查言論 魯比歐：限制外國相關官員入境

美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）28日宣布，針對審查美國人發言的外國人，採取新的簽證限制政策；魯比歐說，外國官...

日40年期公債需求低迷

日本28日標售40年期政府公債，需求創下去年7月以來最低，顯示在最近超長期債券殖利率上升的情況下，投資人已變得謹慎，這一...

達飛擬重返蘇伊士運河

法國貨櫃航運巨頭達飛（CMA CGM）似乎是主要海運業者中，第一個決心重返蘇伊士運河的公司。國內的物流業者認為，目前得知...

日本40年公債標售冷 全球債市恐掀波

日本政府昨標售四十年期政府公債，需求創下去年七月以來最低，顯示在近期超長期債券殖利率上升的情況下，投資人已變得謹慎，這一結果可能加劇全球債市的動盪情勢。日銀總裁植田和男表示，將密切留意超長期債券殖利率上升可能對較短期限債券產生的影響。

不印鈔繼續買？日銀長債持有量16年來首次減少

日本央行（日銀）8日公布的財報顯示，由於減少購買日本政府公債，該行持有的長期公債16年來首度減少，是穩定退出長達十年大規...

美股早盤／平盤遊走！市場靜候輝達盤後財報 台積ADR跌0.9%

美股28日早盤在平盤遊走，投資人消化最新企業財報、靜候聯準會（Fed）會議記錄，以及今日盤後公布的輝達（Nvidia）第...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。