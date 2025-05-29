達飛擬重返蘇伊士運河

法國貨櫃航運巨頭達飛（CMA CGM）似乎是主要海運業者中，第一個決心重返蘇伊士運河的公司。國內的物流業者認為，目前得知的訊息，大部分船運公司在沒有正式宣布停戰前，因顧慮人跟船的安全，不太可能大規模重返紅海。

國內的物流業者表示，從目前訊息來看，無法判斷達飛停靠的港口跟航班恢復概況，這條線本來就有需求，業界有些航商也會因應市場需求，提供紅海相關的零星服務，所以還需要更明確的消息，才能判斷航商回到紅海的意願。

陽明 （2609）也指出，雖然以哈停火似乎有好消息，然而就目前的消息來看，貨櫃航商重返紅海仍有不確定性，在確保安全無虞之前提下，目前航線服務仍持續繞行好望角。

Journal of Commerce網站報導，業界知情人士取得的航班資料顯示，達飛敲定營運計畫，下個月重返蘇伊士運河。改走蘇伊士運河可大幅縮短航程、降低成本。儘管近來紅海衝突降溫，但要重啟這個航線仍相當棘手。

另一航運網站Loadstar表示，蘇伊士運河管理局將貨櫃船通行費減少15%後，帶動船隻重返的希望。據航班資料庫eeSea，達飛最常取道蘇伊士運河，顯示該公司可能尋求擴大使用，特別是在歐亞航線的返航航程。