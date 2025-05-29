日40年期公債需求低迷

日本28日標售40年期政府公債，需求創下去年7月以來最低，顯示在最近超長期債券殖利率上升的情況下，投資人已變得謹慎，這一結果可能加劇全球債市的動盪情勢。日銀總裁植田和男同日稍早表示，將密切留意超長期債券殖利率上升可能對較短期限債券產生的影響。

日本政府賣出約5,000億日圓（約34.6億美元）的40年期公債，殖利率為3.135%。衡量需求的投標倍數在28日的標售中降至2.21，低於3月的2.92且寫下去年7月以來最低，反映需求疲弱。

超長期債券殖利率近期飆升，因投資人對這類債券需求減弱且擔心日本政府財政狀況，憂心政府支出增加將使預算赤字陷入危險情勢。日本40年期公債殖利率28日盤中上升3.5個基點至3.320%。

此外，日銀8日公布財報顯示，由於減少購買日本政府公債，該行持有的長期公債16年來首度減少，是央行穩定退出長達十年大規模貨幣刺激政策的又一跡象。

路透報導，截至今年3月底的2024會計年度，日銀持有日本政府長期公債總額為574.2兆日圓（3.98兆美元），較上年度減少11.4兆日圓，是2008年來首次減少。