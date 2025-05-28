不印鈔繼續買？日銀長債持有量16年來首次減少

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
由於縮減購債，日銀持有的長期公債16年來首度減少，是穩定退出長達十年大規模貨幣刺激政策的又一跡象。路透
由於縮減購債，日銀持有的長期公債16年來首度減少，是穩定退出長達十年大規模貨幣刺激政策的又一跡象。路透

日本央行日銀）8日公布的財報顯示，由於減少購買日本政府公債，該行持有的長期公債16年來首度減少，是穩定退出長達十年大規模貨幣刺激政策的又一跡象。

路透報導，截至今年3月底的2024會計年度，日本央行持有日本政府長期公債總額為574.2兆日圓（3.98兆美元），較上年度減少11.4兆日圓，是2008年來首次減少。含短期債券，日銀持有的日本公債總額減少13.7兆日圓至575.9兆日圓。

日本央行啟動升息，導致該行在2024年度，為存放在日銀的超額準備金支付1.25兆日圓（83億美元）利息，旨在從市場吸收流動性，有助將短期借貸成本推向0.5%的政策利率附近。

財報顯示，日銀貨幣緊縮政策壓低公債價格，導致其持有公債價值上年度減損28.6兆日圓（2,000億美元），是日銀2004年度開始使用現行會計認列方式以來，最大損失。該數據也凸顯日銀為使貨幣政策正常化，並縮減因多年大量購債而膨脹的資產負債表，所付出的代價。

日銀表示，準備繼續減少購債，並在下個月的政策會議上，對截至明年3月的減少購債計畫進行期中評估，同時提出4月後的計畫。

許多市場人士預期，日銀不會對現行計畫做太多改變，並認為日銀將從明年4月起，維持或略為放慢減少購債的步調。

貨幣 日銀 日本央行 利息 公債

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