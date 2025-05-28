巴西起訴大陸比亞迪 侵犯勞權求償逾13億元

中央社／ 聖保羅27日綜合外電報導

巴西勞動檢察官今天對中國車企龍頭比亞迪提起訴訟，就人口販運及為比亞迪在巴西建造廠房的工人處於「形同奴隸般的環境」下，向比亞迪究責。

路透社報導，根據巴西勞動檢察官辦公室發布的聲明，這起訴訟要求比亞迪與金匠集團、Tecmonta等兩家承包商支付2億5700萬雷亞爾（約新台幣13.6億元）的精神損害賠償，以及給予工人的個別賠償。

巴西檢方也計劃強制前述公司遵守各種勞動法規，並尋求每項違規處以5萬雷亞爾乘以受影響工人人數的罰款。

比亞迪的回應指出，公司致力維護人權，並尊重巴西及國際勞動保護規範。比亞迪也透過聲明表示，公司持續與勞動檢察官合作，且將在法庭文件中回應訴訟。

巴西是比亞迪在中國外的最大市場。巴西檢察官去年12月指出，比亞迪承包商在巴伊亞州（Bahia）雇用的220名中國工人被發現在「形同奴隸般的環境」下工作；檢察官提到，這些人也是國際人口販運的受害者。

檢察官 巴西 工人

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