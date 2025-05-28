美股早盤／平盤遊走！市場靜候輝達盤後財報 台積ADR跌0.9%

美股28日早盤在平盤遊走，投資人消化最新企業財報、靜候聯準會（Fed）會議記錄，以及今日盤後公布的輝達（Nvidia）第1季財報。

道瓊工業指數小漲30點或0.1%，標普500指數和那斯達克指數各漲0.2%。費城半導體指數漲0.09%，台積電ADR跌0.9%。

輝達早盤開高走低，跌0.15%；特斯拉挫1%。「女股神」伍德（Cathie Wood）執掌的方舟投資27日買進數萬股輝達股票，同時拋售特斯拉股票27,377股，引起投資人注意。

其他個股方面，瑞穗銀行（Mizuho）將博通（Broadcom）目標價由每股250美元調高至300美元，股價早盤漲0.8%。迷因股遊戲驛站（GameStop）宣布正式購買4,710枚比特幣，價值超過5億美元，正式啟動其加密貨幣投資計畫，股價早盤跌4%。

梅西百貨（Macy's）上季獲利優於預期，但鑒於高關稅，下修全年獲利和銷售預期，股價早盤跌1.4%。Abercrombie&Fitch同樣因關稅下修全年獲利預測，但上季財報亮眼，激勵股價早盤飆漲逾27%。

根據Raymond James，今夏美股恐持續波動，直到投資人對關稅政策和政府預算有更明確的概念。其機構股票策略師Tavis McCourt說，「股、債市在4月初反映經濟幾乎走入衰退，5月中旬又出現過熱風險」，「不確定性很可能會持續至7、8月，屆時90天的關稅寬限期將結束，『大而美法案』也可能正式成為法律」。

豐田完成向美國空中計程車公司Joby Aviation投資2.5億美元，完成一半的出資承諾，成為最大股東，激勵後者股價大漲20%。