美股早盤／平盤遊走！市場靜候輝達盤後財報 台積ADR跌0.9%

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
策略師表示，今夏美股恐持續波動，直到投資人對關稅政策和政府預算有更明確的概念，不確定性很可能會持續至7、8月。路透
策略師表示，今夏美股恐持續波動，直到投資人對關稅政策和政府預算有更明確的概念，不確定性很可能會持續至7、8月。路透

美股28日早盤在平盤遊走，投資人消化最新企業財報、靜候聯準會（Fed）會議記錄，以及今日盤後公布的輝達（Nvidia）第1季財報。

道瓊工業指數小漲30點或0.1%，標普500指數和那斯達克指數各漲0.2%。費城半導體指數漲0.09%，台積電ADR跌0.9%。

輝達早盤開高走低，跌0.15%；特斯拉挫1%。「女股神」伍德（Cathie Wood）執掌的方舟投資27日買進數萬股輝達股票，同時拋售特斯拉股票27,377股，引起投資人注意。

其他個股方面，瑞穗銀行（Mizuho）將博通（Broadcom）目標價由每股250美元調高至300美元，股價早盤漲0.8%。迷因股遊戲驛站（GameStop）宣布正式購買4,710枚比特幣，價值超過5億美元，正式啟動其加密貨幣投資計畫，股價早盤跌4%。

梅西百貨（Macy's）上季獲利優於預期，但鑒於高關稅，下修全年獲利和銷售預期，股價早盤跌1.4%。Abercrombie&Fitch同樣因關稅下修全年獲利預測，但上季財報亮眼，激勵股價早盤飆漲逾27%。

根據Raymond James，今夏美股恐持續波動，直到投資人對關稅政策和政府預算有更明確的概念。其機構股票策略師Tavis McCourt說，「股、債市在4月初反映經濟幾乎走入衰退，5月中旬又出現過熱風險」，「不確定性很可能會持續至7、8月，屆時90天的關稅寬限期將結束，『大而美法案』也可能正式成為法律」。

豐田完成向美國空中計程車公司Joby Aviation投資2.5億美元，完成一半的出資承諾，成為最大股東，激勵後者股價大漲20%。

美股 特斯拉 指數 投資人

延伸閱讀

小米汽車毛利率23.2% 暴打特斯拉及比亞迪

無視新車銷售低迷大漲7% 法人曝：投資特斯拉應將眼光放在未來

一個猛增一個銳減！比亞迪在歐洲月銷量首次超過特斯拉

英王查理不買特斯拉！中國製Lotus Eletre雀屏中選

相關新聞

金價陷入震盪 黃金還會漲嗎？專家推演6月價格「3情境」一次看

國際金價今年一度突破每英兩3,400美元，但近幾周來，通膨預期改變、美債殖利率波動、市場對避險資產與分散投資需求不斷變動...

不印鈔繼續買？日銀長債持有量16年來首次減少

日本央行（日銀）8日公布的財報顯示，由於減少購買日本政府公債，該行持有的長期公債16年來首度減少，是穩定退出長達十年大規...

美股早盤／平盤遊走！市場靜候輝達盤後財報 台積ADR跌0.9%

美股28日早盤在平盤遊走，投資人消化最新企業財報、靜候聯準會（Fed）會議記錄，以及今日盤後公布的輝達（Nvidia）第...

會是反指標嗎？「女股神」伍德拋售特斯拉 再狂加碼輝達、超微

「女股神」伍德（Cathie Wood）執掌的方舟投資（Ark Invest）27日進行了幾筆值得注目的交易，包括拋售特...

Getty Images控素材遭竊用 砸數百萬美元告Stability AI

圖庫業者Getty Images執行長彼得斯表示，該公司正花費數百萬美元與英國人工智慧（AI）新創業者Stability...

川普貿易政策反覆 渣打：美元明年面臨重大貶值風險

渣打認為，要是美國總統川普的政策，增加美國公債，卻未能拉抬經濟，將提高美元明年重貶的風險。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。