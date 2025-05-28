澳前情報官反駁肖千 中資管理達爾文港未虧轉盈

中國駐澳洲大使肖千稱中資令達爾文港營運轉虧為盈，澳洲政府在此時收回港口將會是道義上「欠妥」；前澳洲國防部情報分析官員亞柏拉莫維茲向中央社指出，肖千誇大經濟效益，試圖掩護相關國安爭議。

2015年10月，澳洲北領地政府與中國嵐橋集團簽署協議，將達爾文港碼頭及周邊設施租賃給嵐橋集團99年。過去十年來，相關協議持續成為澳洲輿論爭議焦點，不少人指港口經營權落在中資企業手中，恐讓澳洲門戶洞開，衝擊澳洲國家安全。

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）多次公開表示，他將以國家利益為由，迫使中國經營者讓售達爾文港經營權。

對於澳洲政府的態度，肖千表示不滿。他聲稱嵐橋集團於達爾文港投入了「大量投資，給港口帶來顯著變化，幫助港口經營扭虧為盈，為當地經濟社會發展作出積極貢獻」；他認為澳洲政府不應該收回港口經營權。

中國鷹派官媒環球時報亦在27日刊出社論，宣稱如果澳洲政府強行收回達爾文港經營權，將會留下「禍根」。

曾擔任澳洲國防部情報分析官十多年、目前為奧斯托亞安全顧問公司（Ostoya Consulting）總經理亞柏拉莫維茲（Victor Abramowicz）接受中央社訪問時表示，肖千聲稱嵐橋集團經營達爾文港帶動經濟效益的說法，與事實不符。

亞柏拉莫維茲認為，中方宣稱嵐橋投入8300萬澳元（約新台幣16億元）升級達爾文港的基礎建設計畫是誇大的說法。他說：「在面積不過1.7萬平方公尺的填海土地上，單單安置冷凍設備和蓋幾間夯土建築，是不可能花上8300萬澳元。」

亞柏拉莫維茲反駁嵐橋令達爾文港轉虧為盈的說法；「根本沒有跡象顯示港口有賺錢；直到兩年前，平均每年賠2300萬澳元（約新台幣4.4億元）；至於去年，大約賠了3400萬澳元。」

既然嵐橋並未讓達爾文港轉虧為盈，肖千所指的「道義」問題就無法成立。亞柏拉莫維茲坦承，澳洲政府現在如果要收回港口經營權，其實並無任何理據。他提醒，澳洲尚未有國安單位指證嵐橋掌控達爾文港會造成國安風險。

亞柏拉莫維茲指澳洲可能要提防的是，如果未來澳洲計畫在達爾文港區附近，甚至北領地擴充軍事設施時，中國可能會利用嵐橋在北領地的影響力，進而向北領地政府施壓，鼓動阻擋相關計劃；但亞柏拉莫維茲相信，屆時倘中國或嵐橋真的這樣做，澳洲要以國安或反制外國干預為由收回達爾文港，就名正言順了。

亞柏拉莫維茲又指出，面對達爾文港爭議，澳洲已經有多任總理輪替執政，但坎培拉當局至今尚未提出收回達爾文港的具體做法。他認為，要是嵐橋接受由澳資或美資企業出價購買達爾文港經營權，嵐橋可以藉此擺脫長年虧損的達爾文港業務；而澳洲長達十多年的政治爭議可以告一段落；這是各方都應該考慮接受的雙贏結局。