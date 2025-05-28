會是反指標嗎？「女股神」伍德拋售特斯拉 再狂加碼輝達、超微

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
「女股神」伍德執掌的方舟投資27日拋售價值近千萬美元特斯拉股票，並在輝達財報前加碼買進。 路透
「女股神」伍德執掌的方舟投資27日拋售價值近千萬美元特斯拉股票，並在輝達財報前加碼買進。 路透

「女股神」伍德（Cathie Wood）執掌的方舟投資（Ark Invest）27日進行了幾筆值得注目的交易，包括拋售特斯拉以及加碼輝達和超微（AMD）。這些交易適逢重大的市場發展和戰略轉變，引起投資人和分析師的注意。

財經新聞網站Benzinga報導，方舟投資27日做出了拋售特斯拉股票的重大決定，透過ARK Innovation ETF（ARKK）賣出特斯拉股票27,377股。

特斯拉執行長馬斯克當天在社群媒體發文強調他將重新專注在經營特斯拉，自稱他現在「一周七天24小時都花在工作上」，引發投資人興趣。特斯拉當天股價大漲6.94%至362.89美元，使方舟投資這筆交易價值990萬美元。

方舟投資27日也策略性買進了輝達股票，透過ARKK和ARK Next Generation Internet ETF（ARKW）分別買進輝達21,504股和13,039股。輝達股價當天上漲3.2%至135.5美元，使伍德這筆交易價值470萬美元。

輝達即將在美股28日盤後發布第1季財報。在強勁的技術指標和對其財報的預測帶動下，輝達股價過去一個月已大漲20.75%。方舟投資的加碼凸顯出對輝達AI領袖地位的信心，即便輝達面臨著地緣政治挑戰。

方舟投資27日也透過ARKK和ARKW ETF分別買進超微50,837和46,231股，可見其對該公司的興趣。超微在AI領域正逐漸成為輝達的強勁對手。美國總統川普近期延後對歐盟進口品課稅，也拉抬超微股價，並帶動整體科技股大漲。

超微27日當天上漲3.85%至114.56美元，使方舟這筆交易價值1,110萬美元

馬斯克 超微 科技股 特斯拉 伍德 ETF ARK

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