川普貿易政策反覆 渣打：美元明年面臨重大貶值風險

渣打認為，要是美國總統川普的政策，增加美國公債，卻未能拉抬經濟，將提高美元明年重貶的風險。

彭博資訊報導，渣打十國集團外匯研究主管英格蘭德（Steve Englander）說，外資此刻還不願拋售傳統避險資產，正靜觀川普政策能否提振成長。減稅案若能關，也許有助今年經濟，但這股助力可能會在2026年中或2027年消退，憂慮法案對成長和債務的長期衝擊，將取而代之。

英格蘭德指出，倘若美國經濟或市場減弱，美元的下行風險將增加。倘若關稅和稅務政策，未能挹注成長，外國債權人可能會更擔心美債的永續性，這很可能顯現在風險溢價上，形式之一是利率走升、二是美元貶值。

他說，要是美國貿易政策持續反覆無常，投資人會不願進一步增持美元，也許會導致美元出現「明顯」變動。而中國大陸與歐洲經濟展望好轉，也會讓美元更添賣壓。

與此同時，美國聯準會（Fed）政策寬鬆的效果也許有限。如果投資人看到，財政赤字在經濟衰退時擴大，債務更難以持續，降息壓低短債利率的功效，恐怕無法擴及長債。

他表示，只要美國能繼續發行美元計價債券，就不會有破產之虞，但通膨風險造成的實質倒債，可能是重大風險。