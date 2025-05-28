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金價陷入震盪 黃金還會漲嗎？專家推演6月價格「3情境」一次看

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
專家建議，若決定購買黃金，可考慮黃金相關的股票、實體金條或金幣，也可考慮黃金個人退休帳戶（IRA）。路透
專家建議，若決定購買黃金，可考慮黃金相關的股票、實體金條或金幣，也可考慮黃金個人退休帳戶（IRA）。路透

國際金價今年一度突破每英兩3,400美元，但近幾周來，通膨預期改變、美債殖利率波動、市場對避險資產與分散投資需求不斷變動，導致金價陷入震盪，並在5月中觸及約3,200美元的低點。

值得注意的是，黃金市場永遠都在變，尤其是在當今變幻莫測的經濟氛圍下。CBS新聞訪調幾位專家，推演今年6月金價走勢的三種情境。

1. 持穩

專家表示，黃金市場6月大致會保持相當的穩定性。首先，聯準會（Fed）下次利率決策會議要等到6月17日。Monetary Metals內容總監Ben Nadelstein說，「任何政策方向的改變，甚至是對未來降息展望的語氣轉變，都可能影響金市」。

芝商所的FedWatch工具27日顯示，6月會議調整利率的機率僅5.6%，因此黃金市場出現大幅波動的可能性不大。但專家也說，若川普政府在Fed會議後，落實日前提議的關稅政策，金價就恐受影響。

2. 下跌

金價也很可能下跌，尤其是若Fed決定升息，但這可能性不高。貴金屬零售商APMEX內容總監Brett Elliott說，「若關稅導致通膨升溫，但勞動市場維持強勁，很有可能升息」，「這樣的逆轉情勢將導使資金從黃金流向美國公債」。

地緣政治條件的變化，也可能使金價走低。Elliott表示，「關稅與貿易戰若能和平解決，且各國央行停止大舉購金，或美國政府終於展現財政紀律，我們可能會看到金價回落」。

但即使金價下跌，跌幅也不會太大。Alternative Options 執行長James Cordier說，「央行仍以驚人速度購買黃金」，「這為金價提供了穩固的支撐」。

3. 反彈

若6月公布的經濟數據開始顯示經濟走弱，Fed可能考慮降息。Cordier說，這將是推動金價進一步上漲的關鍵。

他也說，「較疲弱的經濟前景將引發市場對美國降息的呼聲，進而提振黃金需求，因較弱的美元會刺激買盤」，此外，「任何會顯著提升風險的地緣政治事件」也可能推高金價。

Nadelstein說，「若貿易談判陷入僵局、全球緊張局勢惡化，或股市出現修正、進一步壓低市場的利率預期，那麼金價可能突破新高」。

報導給出的結論是，若投資人決定在6月購買黃金，有幾種作法。例如買黃金相關的股票，或買實體金條或金幣，若是為了存退休金，也可考慮黃金個人退休帳戶（IRA）。

黃金 金價 Fed

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