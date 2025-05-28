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日本40年期公債拍賣慘淡 亞股收盤走勢不一

中央社／ 香港28日綜合外電報導

儘管美國5月消費者信心指數高於預期推動華爾街股市反彈，投資人仍難延續美股漲勢，同時日本公債標售疲軟，加劇外界對債券殖利率攀升的擔憂，亞洲股市今天收盤走勢不一。

法新社報導，美國總統川普（Donald Trump）23日突然揚言對歐盟實施50%關稅，引發股市暴跌，25日又宣布將此關稅延至7月執行，緩解外界對貿易戰可能再度爆發的憂慮。

川普昨天在社群媒體發文指出，與布魯塞爾當局的磋商有進展，這也提振了買盤。

由於貿易緊張局勢稍有緩解，尤其是美中貿易戰部分，數據顯示美國5月消費者信心指數遠高於預期，市場也因此感到振奮。

然而，投資人無法維持強勁勢頭，日本40年期公債拍賣表現令人失望，削弱樂觀情緒。

香港與雪梨股市均收低；儘管紐西蘭中央銀行連續第6次降息，威靈頓股市也收跌。

上海股市收盤近乎持平，首爾、台北跟馬尼拉股市收高。

東京股市平盤作收，而日本長期公債拍賣創下去年7月來最低投標倍數後，日圓回吐稍早漲幅。日本20年期公債上週進行標售，投標倍數也創下逾10年來新低。

美國 消費者 日本

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