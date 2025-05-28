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晶片出口綁手綁腳…華為成輝達在陸頭號勁敵 恐將奪走霸主地位

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
受限於美國的晶片出口管制，華為成了輝達再中國大陸的勁敵。歐新社
受限於美國的晶片出口管制，華為成了輝達再中國大陸的勁敵。歐新社

人工智慧晶片巨頭輝達（NVIDIA）下一個勁敵，不是同樣來自西方的科技巨頭，而是中國大陸的華為。根據Wccftech報導，華為即將從輝達手中，奪走中國大陸AI市場的霸主地位。

文章寫道，近三十年來，輝達執行長黃仁勳的團隊，儘管與英特爾、超微（AMD）等對手競爭，但卻很少承認競爭者的強大，如今輝達「無可否認」地陷入恐慌，主因是華為壯大的程度，已讓輝達備受威脅。

華為之所以令輝達頭痛，主因華府的晶片出口管制，限制輝達在中國大陸市場大展身手，使華為有可趁之機。華為的AI晶片910B與910C，據悉效能相當於輝達的AI加速器H100。

輝達被迫在中國大陸銷售降規晶片，下一款在當地的AI晶片，據傳打算使用較弱的GDDR7技術來彌補效能差距。Wccftech說，以算力衡量，輝達在大陸的下一款晶片可能不如華為，這將重創輝達。不過，黃仁勳可能透過自家的軟體生態系，強化在中國大陸的競爭力，但華為打造有力替代品的能力也不容小覷。

華為不僅生產AI晶片，也已垂直整合涵蓋半導體與記憶體晶片的供應鏈。據悉華為正透過多家子公司營運晶圓廠，也聲稱已能穩定量產7奈米晶片。Wccftech認為，輝達在中國大陸對付的不僅僅是一家公司，而是一家該國最大製造實體之一，距離輝達在中國大陸被邊緣化，已不再遙遠。

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