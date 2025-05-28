紅海衝突降溫…傳達飛海運下月重返蘇伊士運河 再啟航線仍棘手
法國貨櫃航運巨頭達飛（CMA CGM）似乎是主要海運業者中，第一個決心重返蘇伊士運河的公司。
Journal of Commerce網站報導，業界知情人士取得的航班資料顯示，達飛敲定營運計畫，要讓印度—中東—地中海航線的船舶，下個月重返蘇伊士運河。改走蘇伊士運河可大幅縮短航程、降低成本。儘管近來紅海衝突降溫，但要重啟這個航線仍相當棘手。
另一航運網站Loadstar表示，蘇伊士運河管理局將貨櫃船通行費減少15%後，帶動船隻重返的希望。據航班資料庫eeSea，達飛最常取道蘇伊士運河，顯示該公司可能尋求擴大使用，特別是在歐亞航線的返航航程。
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