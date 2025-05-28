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俄戰時經濟降溫！薪資漲幅腰斬 戰爭支持度「還在撐」

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
俄羅斯薪資成長放緩，但民眾對戰爭的支持度未見顯著下滑。圖為聖彼得堡冬宮廣場前的女孩在練習啦啦隊技巧。美聯社
俄羅斯薪資成長放緩，但民眾對戰爭的支持度未見顯著下滑。圖為聖彼得堡冬宮廣場前的女孩在練習啦啦隊技巧。美聯社

金融時報分析俄羅斯招聘廣告發現，當地薪資成長明顯放緩，2025年初新職缺的薪資漲幅較去年底近乎腰斬，反映勞動市場降溫；然而民調顯示多數民眾仍覺財務穩定，對俄烏戰爭的支持度未見顯著下滑。

軍需帶動薪資飆高，即使三年累計通膨率達約30%，也未能抵銷漲勢。在紡織重鎮伊凡諾沃地區，縫紉工的月薪可達12萬盧布（1,500美元），較戰前翻倍。

俄民調機構Levada的數據顯示，2024年中，正面看待自身財務狀況的民眾比率，超過持負面看法者，是十多年來首見。分析師認為，政府透過徵兵津貼、戰時補貼等「撒錢」策略，成功讓經濟壓力延緩轉化為政治風險。

但這條金錢防線有逐漸鬆動的跡象：官方估計今年GDP成長率將降至 2%左右，較過去兩年的4%大幅放緩；其他機構的預測更悲觀，因俄羅斯的大部分儲備已枯竭，而且油價低迷致石油收入減少，加劇財政壓力。

俄羅斯央行目前維持21%的高利率以抑制通膨，也讓企業融資困難。

俄羅斯紀事報聯合創辦人、反對派人士Alexei Minyailo直言，經濟狀況與戰爭支持度相關，生活愈困難，愈不想打仗。目前的調查顯示，雖有近40%的俄羅斯人感受到財務惡化，大多數人並不覺得財務有變（40%）或改善（20%）。

專家預期，勞動短缺將暫緩民意反轉，俄國總統普亭的政治風險可能仍需時日才發酵。

財務 薪資 俄羅斯

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