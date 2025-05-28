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傳華為強力扶植半導體化學供應商 還從台日韓挖頂尖人才

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
日媒報導，華為推動扶植半導體化學供應商，希望協助國內半導體業者降低仰賴外國產品。路透
日媒報導，華為推動扶植半導體化學供應商，希望協助國內半導體業者降低仰賴外國產品。路透

根據日本媒體報導，中國大陸華為公司正在幕後推動建立一家半導體化學企業「珠海基石科技公司」，目標媲美日本信越化學、JSR、美國杜邦和陶氏（Dow）等國際化學材料大廠，協助中國發展全面自給自足的國內半導體供應鏈。

日媒報導說，珠海基石科技公司過去兩三年已從日本、南韓和台灣延攬頂尖人才，並開始建立自家產線並開發自家配方，主要研發光阻劑、化學機械拋光（CMP）研磨液、拋光墊以及其他半導體製造中不可或缺的材料。

消息人士透露，該公司的雄心壯志，是要製造並研發涵蓋所有半導體製程所需的各類關鍵化學材料。

報導指出，這家公司獲得華為與中國官方的大力支持。

材料 日本 半導體

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