日40年公債標售需求弱 植田說會留意超長債殖利率漣漪效應

日本今天（28日）標售40年期政府公債，需求創下去年7月以來最低，顯示在近期超長期債券殖利率上升的情況下，投資人已變得謹慎，這一結果可能加劇全球債市的動盪情勢。日銀總裁植田和男同日稍早表示，將密切留意超長期債券殖利率上升可能對較短期限債券產生的影響。

日本政府周三賣出約5,000億日圓（約34.6億美元）的40年期公債，殖利率為3.135%。衡量需求的投標倍數在周三的標售中降至2.21，低於3月的2.92且寫下去年7月以來最低，反映需求疲弱。

超長期債券殖利率近期飆升，因投資人對這類債券需求減弱且擔心日本政府財政狀況，憂心政府支出增加將使預算赤字陷入危險情勢。日本40年期公債殖利率周三盤中上升3.5個基點至3.320%；30年期殖利率上升11個基點至2.94%。

不過在本周二，日本超長期公債大漲，因有消息指出，日本財務省可能準備調整發債計畫，降低超長債的發行量。

植田和男周三在國會答覆質詢時，承諾密切關注超長期債市的動向，「如果超長期利率出現大幅波動，我們會留意這種波動影響長期甚至中短期利率的可能性」。不過他也說，央行的研究顯示，短期和中期利率對經濟的影響將大於超長期殖利率，因為中短期債券的期限與企業和家庭的借貸期限相同。

日本央行減少購債以及機構投資者不願填補缺口，已加劇了日本債市的挑戰。植田和男周三的談話顯示出他審慎看待長債市場，有助於安撫市場。

不過日本央行一直都表明，在推動債券市場恢復正常運作功能的過程中，央行要介入債券市場的門檻很高。