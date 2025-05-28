快訊

防教師遭施壓 日本聘「校園律師」是應對恐龍家長良藥？

iOS18.5傳災情！iPhone升級後玩10分鐘就「燙得像鐵板」 這兩代用戶卻受惠

日本躲不掉南海海槽大震！恐致富士山噴發 教授：將瞬間退回江戶時代

義大利存有恐攻風險 美國務院重發第2級旅遊建議

中央社／ 華盛頓27日綜合外電報導
義大利。 圖／ingimage
義大利。 圖／ingimage

隨著夏季旅遊旺季到來，美國國務院已針對義大利重新發布第2級的旅遊建議等級，呼籲公民「提高警覺」潛在的「恐怖主義」攻擊事件。

福斯新聞（Fox News）報導指出，美國國務院於23日發布的旅遊建議說：「義大利存在發生恐怖暴力事件的風險，包括恐怖攻擊和其他活動。」

這項旅遊建議指出，恐怖分子「有可能在幾乎沒有或根本沒有警告的情況下發動襲擊」，並鼓勵美國公民在諸如旅遊景點、交通轉運站、購物中心、餐廳、宗教場所、機場和公共區域等常見目標多加留意。

福斯報導指出，義大利是最受美國觀光客青睞的歐洲國家之一，然而，當地人氣觀光景點和公共區域發生潛在攻擊事件的隱憂卻轉強。

根據美國國務院資料，義大利的旅遊建議等級自2022年4月以來一直維持在第2級。

法國、德國、西班牙、瑞士和英國在美國國務院的旅遊建議等級中，同樣列在第2級。

義大利 美國公民 國務院

延伸閱讀

美將領：華府正考慮非洲司令部去留

貝萊德：本周市場聚焦 Fed 最關注的通膨指標

貿易戰持續 陸官媒稱：上海赴美國貨櫃船「一艙難求」

美國衛生部長宣布：不再建議兒童孕婦接種新冠疫苗

相關新聞

蘋果老臣出走、川普關稅、AI進度落後 庫克雪上加霜

蘋果公司( Apple)執行長庫克(Tim Cook)面臨考驗接踵而來，從川普總統、聯邦法官、國會議員到歐洲與世界其他國...

義大利存有恐攻風險 美國務院重發第2級旅遊建議

隨著夏季旅遊旺季到來，美國國務院已針對義大利重新發布第2級的旅遊建議等級，呼籲公民「提高警覺」潛在的「恐怖主義」攻擊事件

金價達銀價100倍 歷史上僅三次 這回為什麼「不一樣」？

黃金價格偏高的跡象越來越明顯。顯示其偏高程度時參考的指標是黃金價格相對於白銀的倍率，目前這一倍率已達到100倍，飆升到了海灣戰爭時期和新冠疫情以來的最高水準。

日產傳計劃籌措70億美元 其中有英國政府擔保融資

日產汽車面臨明年巨額貸款到期，正計劃透過發債並出售資產，籌措逾1兆日圓（70億美元），以確保營運順利進行。

從美國盟友變貿易箭靶 日本慘陷經濟和債市雙重危機

在中國大陸成為美國關稅戰主要目標之際，身為美國盟友的日本卻意外淪為市場關注目標，因亞洲第二大經濟體正同時面臨經濟衰退和債...

台股遭野村由「中性」降為「減碼」 資金轉往印度和中國

野村證券將台灣股市由「中性」降至「減碼」，將資金集中在建議加碼的印度和中國大陸股市。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。