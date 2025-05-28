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貿易角力！ 印願對美大砍關稅 但求力保糧乳市場

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
印度與美國進行貿易談判，傳出提議對多項商品「大幅削減」進口關稅，但尋求維持政治敏感農產品如糧食作物和乳製品的高關稅。美聯社
印度與美國進行貿易談判，傳出提議對多項商品「大幅削減」進口關稅，但尋求維持政治敏感農產品如糧食作物和乳製品的高關稅。美聯社

金融時報引述知情人士報導，印度美國進行貿易談判，傳出提議對多項商品「大幅削減」進口關稅，但尋求維持糧食作物、乳製品等敏感農產品的高關稅。這是為避免美國總統川普自7月9日起，對印度商品全面加徵26%對等關稅。但印度的提議與川普上月表達的「零關稅」預期仍有巨大落差。

印度願意大砍杏仁的進口關稅，目前為120%，也考慮下調2.5-3%的油氣進口稅，但堅決保留對小麥、稻米、玉米和乳製品的關稅，現約30%-80%。農業雇用了印度近半的勞動力，是政治敏感產業，首相莫迪2021年推出的農業改革法因激發大規模農民抗議而夭折。

印度也要求美國調降對寶石和珠寶、紡織品、鞋類、皮革以及手工藝品等勞動密集產業所生產商品的進口稅率。

美印兩國的目標是在秋季達成首階段協議，推動雙邊貿易額在2030年前倍增至5,000億美元。但印度的提議顯然遠遠未達到川普上月表達的期待，他當時說印度「基本上願意不向我們收取任何關稅」。

美國 川普 印度

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