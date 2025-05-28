日產傳計劃籌措70億美元 其中有英國政府擔保融資

日產汽車面臨明年巨額貸款到期，正計劃透過發債並出售資產，籌措逾1兆日圓（70億美元），以確保營運順利進行。

據彭博看到的文件顯示，日產計劃發售多達6,300億日圓的可轉換證券和債券，包括高收益的美元和歐元債券。日產也計劃靠英國出口融資署（UKEF）擔保的10億英鎊（14億美元）聯貸來籌資。

此外，日產尋求出售在雷諾（Renault）和電池製造商AESC集團的部分股份，以及位於南非和墨西哥的工廠。日產也計劃賣掉位於橫濱的總部再租回，並考慮出售在美國擁有的房地產。

據報導，這項融資案尚未得到日產董事會批准，因此還不清楚是否會付諸實行。知情人士透露。提案還計劃包括展延部分債務。

日產汽車財務長埃斯皮諾薩本月接受彭博電視訪問時說，日產擁有大約2.2兆日圓的現金和可用信用額度，足以支撐未來12至18個月的營運。他說：「在流動性方面，我們的基礎非常穩固。」

鑒於關於關稅和業務狀況不確定性，日產並未對本會計年度發布業績預測，僅表示預計營收將達到12.5兆日圓。日產含旗下企業明年將面臨到期的債務約56億美元，是彭博1996年有統計以來最高水準。

彭博看到的日產內部文件也顯示，日產預料，如果關稅不降，2026年3月止年度將出現高達4,500億日圓的營運損失。若無關稅影響，營收損失料為3,000億日圓。不論哪種情況，都將創下公司史上最大的營運赤字。

彭博報導，已有多家金融機構準備參與由英國出口融資署擔保的10億英鎊聯貸。這個機構主要支持英國出口業者，但也曾協助擔保土耳其高鐵建設和安哥拉基礎設施的融資。

日產擁有英國最大汽車製造中心，位於桑德蘭，且已承諾投資20億英鎊來擴大這座廠電動車產能。英國政府形容這計畫是英國汽車業的一次信任投票。