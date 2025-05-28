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台股遭野村由「中性」降為「減碼」 資金轉往印度和中國

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
野村證券將台灣股市由「中性」降至「減碼」。歐新社
野村證券將台灣股市由「中性」降至「減碼」。歐新社

野村證券將台灣股市由「中性」降至「減碼」，將資金集中在建議加碼的印度和中國大陸股市。

由Chetan Seth領銜的策略師周二發布報告說：「我們預料夏季市場會有波動，因為屆時行事曆上有幾個風險事件。」他指出，美國貿易情勢仍然劍拔弩張，市場關注關稅緩徵90天到期的情況。

據亞洲（不含日本）股票合理價值預測，策略師認為「上漲空間有限」，並專注於選股。

野村略微上修MSCI亞洲（不含日本）2025年底目標，從754提高至772，反映美元對亞洲貨幣走軟的影響，這表示從周二收盤價756.73還有2%的上漲空間。

野村維持對印度「加碼」建議，對陸股則採策略性加碼。

陸股 日本 台股 印度

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