為振興被關稅干擾的經濟 紐西蘭央行連六度降息

紐西蘭央行一連六度降息，並表示為促進受美國關稅影響的經濟復甦，未來仍有進一步降息空間。

紐西蘭央行貨幣政策委員會周三一如所有分析師所料，將官方現金利率調降1碼（0.25個百分點）至3.25%。紐西蘭央行最新預測顯示，未來還可能再降25個基點，而且還有進一步降息的可能性。

紐西蘭央行聲明中指出，「關稅和海外政策不確定性升高，預料會減緩紐西蘭經濟復甦，並減輕中期通膨壓力」。「委員會將密切關注國內外的發展，並在中期保持物價穩定。」

紐西蘭央行說，貨幣政策委員會原本考慮是否維持現金利率不變，但最終以5票對1票支持降息。由於紐西蘭經濟復甦遲緩，決策者有空間保持寬鬆的貨幣政策，並忽略預期今年通膨會回升的影響。

紐西蘭元在聲明發布後變動不大，當地時間下午2:07報1紐元兌59.43美分。

紐西蘭央行前瞻指引顯示，平均官方現金利率（OCR）將於年底降至2.92%，低於2月政策聲明預測的3.14%。2026年初預料降至2.85%，並表示有可能降至2.75%。