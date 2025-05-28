方舟、安聯搭上台灣主動型ETF發售列車 滿足散戶需求

安聯投信和「女股神」伍德旗下的方舟投資在內各路全球資產管理公司，正陸續在台灣推出新的指數股票型基金（ETF），搶搭台灣大眾對ETF的投資熱潮。

台灣金管會去年底修法允計主動型ETF，近日批准首批產品上市。政策調整的目的是為滿足市場對回報高於傳統銀行存款和保單報等金融產品的需求。

這一調整讓台灣2,000億美元的ETF市場有更多選擇，台灣散戶對ETF參與率已是亞洲最高。此外，據統計，去年超額儲蓄已超過新台幣4兆元（約1,300億美元）。

野村投信已於本月初推出了台灣首檔主動管理ETF（00980A），隨後安聯（00984A）、與方舟合作的中信投信也接著推出新產品（00983A）。投信投顧公會截至5月底資料顯示，已獲准或正等待核准相關新產品的有安聯、中信、聯博、凱基、台新投信等。

台灣投信投顧公會理事長劉宗聖接受彭博訪問時說，「台灣仍需更多元、更進階的金融商品與相關的第三方解決方案來滿足散戶需求，開放主動式ETF等新產品是朝這個方向邁出的一步。」

劉宗聖表示，保單和儲蓄過去是散戶在理財的主要選擇，不過，這類需求已經減弱，而全球人工智慧（AI）投資熱潮吸引科技投資的資金流入。半導體產業的市值幾乎占據台灣加權指數的半壁江山。

根據業界資料和彭博數據，台灣ETF市場資產去年激增64%，達到新台幣6.4兆元，並已躍居亞太地區第三大市場。這些新的主動型ETF由專業人士管理基金，並力圖超越大盤表現，與傳統的被動型ETF（通常追蹤指數）相比，預料將吸引更多資金。

安聯投信總經理陳彥婷預測，台灣的ETF市場在未來兩年內可輕鬆實現兩位數成長。